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LME倉庫54噸鎳變石頭 亞洲交易推遲一周重啟

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）發表聲明，表示在荷蘭鹿特丹一個倉庫本應存有54噸鎳消失，價值約130萬美元（約1021萬港元），只發現幾袋石頭。由於部分鎳合約存在問題，因此原定在周一（20日）重啟的亞洲時段鎳交易，將推遲一周。

LME指出，出現問題的54噸鎳涉及9份LME合約，有關合約已失效，交易方已收到通知，由於有問題的是袋裝鎳塊，其他並非袋裝形式交付的金屬不受影響。LME已要求其他倉貯營運商，重新檢查所有合約中鎳貨現况。

指佔活躍鎳庫存0.14%

LME稱，獲悉一家授權倉儲運營商旗下一家設施大量鎳出貨有問題後，才發現有關情况。儘管消失的鎳佔LME活躍鎳庫存0.14%，但彭博社引述金屬交易員稱，他們普遍認為LME合約不應出現問題，即使部分合約可能存在不規範情况也將引發信心問題。

去年3月鎳價飈升，LME取消數十億美元交易，被英國金融行為監管局調查是次鎳變石頭事件，或進一步影響市場信心，LME合約是鋁、銅和鎳等工業金屬全球基準，由在LME註冊倉庫網絡中存儲實物金屬支撐，在這些倉庫登記存放的金屬，被視為絕對安全。Carshalton商品首席執行官John MacNamara稱，LME倉單曾是全球黃金標準，被視為接近現金的等價物，現有嚴重錯誤正在LME發生。