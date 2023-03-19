放寬中小型銀行監管 特朗普埋「爆煲」伏線

喬治華盛頓大學法學教授威爾馬思（Arthur Wilmarth）指出，SVB及Signature Bank先後「爆煲」，暴露2008年金融海嘯以來監管改革尚有不足之處。

專家歸咎矽谷貪婪制度崩壞

專家指出，2018年國會在共和黨議員推動下通過減輕對中小型銀行監管的法案，5年後卻加速了SVB的滅亡。

美國國會2010年通過的《多德—弗蘭克法案》，目的是在2008年金融海嘯後作全面金融監管改革，當中對總資產多於500億美元的銀行實施更高的資本、流動性等要求。這法案禁止受規管銀行進行某類高風險交易、要求它們備有額外資本承受超出預期的損失及應付存款突然流失。銀行亦要定期進行最壞情況下的「體檢」。

學者：法律有變不代表監管者毋須負責

2018年國會通過改革《多德—弗蘭克法案》的《經濟增長、放鬆監管和消費者保護法案》，並由時任總統特朗普簽署成法。這是2010年以來美國最大金融監管改革，當中減輕對中小型銀行的監管壓力，將須受聯儲局嚴格監管的銀行資產門檻從500億美元提高到2500億美元，資產值分別為2090億美元和1104億美元的SVB和Signature Bank因而「受惠」，毋須面對上述嚴格監管。

不過，美國喬治城大學法學教授格爾彭（Anna Gelpern）指出，法律有變，不等於監管者毋須為SVB、Signature Bank的倒閉負責，「監管要求放鬆，代表不再有自動警報，意味舊式監管的壓力更大」。

華爾街資深交易員菲茨杰拉爾德（Keith Fitz-Gerald）向財經頻道CNBC表示，他會歸咎矽谷的貪婪和崩壞的制度導致SVB倒閉。他質疑SVB之類的銀行應否獲准將存款拿去投資，而且持有價值深受加息潮打擊的國庫債券。他慨嘆「制度崩壞了，至少要作慎重檢討」，反問：「監管者去了哪裏？審計者去了哪裏？」

（法新社/CNBC/路透社）

（歐美銀行危機）