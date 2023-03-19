moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

放寬中小型銀行監管 特朗普埋「爆煲」伏線

【明報專訊】美國矽谷銀行（SVB）及Signature Bank在3天內先後被勒令關閉。有銀行業專家認為，這突顯銀行監管法規存在漏洞，有專家和國會議員歸咎時任總統特朗普2018年簽署放寬中小型銀行監管的法案，為SVB和Signature Bank的倒閉埋下伏線。

喬治華盛頓大學法學教授威爾馬思（Arthur Wilmarth）指出，SVB及Signature Bank先後「爆煲」，暴露2008年金融海嘯以來監管改革尚有不足之處。

專家歸咎矽谷貪婪制度崩壞

專家指出，2018年國會在共和黨議員推動下通過減輕對中小型銀行監管的法案，5年後卻加速了SVB的滅亡。

美國國會2010年通過的《多德—弗蘭克法案》，目的是在2008年金融海嘯後作全面金融監管改革，當中對總資產多於500億美元的銀行實施更高的資本、流動性等要求。這法案禁止受規管銀行進行某類高風險交易、要求它們備有額外資本承受超出預期的損失及應付存款突然流失。銀行亦要定期進行最壞情況下的「體檢」。

學者：法律有變不代表監管者毋須負責

2018年國會通過改革《多德—弗蘭克法案》的《經濟增長、放鬆監管和消費者保護法案》，並由時任總統特朗普簽署成法。這是2010年以來美國最大金融監管改革，當中減輕對中小型銀行的監管壓力，將須受聯儲局嚴格監管的銀行資產門檻從500億美元提高到2500億美元，資產值分別為2090億美元和1104億美元的SVB和Signature Bank因而「受惠」，毋須面對上述嚴格監管。

不過，美國喬治城大學法學教授格爾彭（Anna Gelpern）指出，法律有變，不等於監管者毋須為SVB、Signature Bank的倒閉負責，「監管要求放鬆，代表不再有自動警報，意味舊式監管的壓力更大」。

華爾街資深交易員菲茨杰拉爾德（Keith Fitz-Gerald）向財經頻道CNBC表示，他會歸咎矽谷的貪婪和崩壞的制度導致SVB倒閉。他質疑SVB之類的銀行應否獲准將存款拿去投資，而且持有價值深受加息潮打擊的國庫債券。他慨嘆「制度崩壞了，至少要作慎重檢討」，反問：「監管者去了哪裏？審計者去了哪裏？」

（法新社/CNBC/路透社）

（歐美銀行危機）