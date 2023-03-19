百年老店瑞信「黑洞」多大仍是謎

明報記者 鄭智文

美國聯儲局大手加息，促使不少銀行手頭資產價值惡化，繼矽谷銀行後，輪到瑞信陷入危機。瑞士第二大銀行瑞信的資產管理部門，管理約1.7萬億美元的資產，近期出事的矽谷銀行，總資產不過約2120億美元，所以市場認為瑞信的危機遠大於矽谷銀行。

瑞信本應於本月9日發布去年年報，惟美國證交會（SEC）提出技術質疑，該行唯有押後公布。直到年報出爐，瑞信在報告承認2021及2022財年的財務報告程序有「重大缺陷」，該年報由羅兵咸永道核數，但羅兵咸永道對瑞信截至去年底財報內部控制的有效性發表了「否定意見」（adverse opinion），到底這兩年財務報表上的「黑洞」有多大，仍然是個謎。

末日博士：不肯定瑞士能否救瑞信

瑞信美股股價翌日再瀉約14%，事件令瑞信的「救命索」沙特國家銀行也表明，不會向瑞信再提供資金，結果要由瑞士央行出手，宣布提供最多500億瑞郎（約4230億港元）供瑞信解困。著名經濟學家、「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）形容瑞信是「大得救不了」，因不肯定瑞士當局有否足夠資源拯救瑞信。上周路透曾引述消息稱，有一個主要國家的政府和一家銀行向瑞士政府施壓，要求她出手救瑞信。開始有分析指出，雖然瑞士政府財政穩健，但要救瑞信這家巨企，隨時會步冰島和愛爾蘭政府在金融海嘯期間的後塵，走上破產之路。瑞士政府債務對該國GDP比例只有40%，屬低水平，但愛爾蘭的國債對GDP比率曾由2007年的24%急升至金融海嘯後的120%。

瑞信2021年接連損手後，去年10月瑞信指財富管理資產被客戶提取約一成，當時便傳出財困。瑞信於是公布大型重組方案，包括重整及分拆投行業務、出售證券化產品集團，並料未來3年從5.2萬員工中裁走9000人，同時透過發行新股引入新資金40億瑞郎，沙特國家銀行就是在這時斥資15億美元入股瑞信，成為該行第一大股東。但瑞信同時指出，重組成本高昂，將導致2023年再次出現「重大虧損」。

市場不看好重組 資金加速外流

瑞信的重組方案仍不被市場看好，資金加速外流。單計第四季，多達1070億瑞郎（約9152億港元）從瑞信撤走。至去年12月初，瑞信主席雷安澤（Axel Lehmann）一度稱「客戶資金外流基本停止」。但當瑞信今年2月初公布第四季季績時，卻發現去年第四季流走的資金較11月時公布的數目還要多，即雷安澤發表「資金停止外流」之時，其實外流仍未停止。路透社其後引述消息稱，瑞士金融市場監督管理局（FINMA）正審視雷安澤的言論有否誤導投資者。市場對瑞信的信心進一步受挫。

受客戶撤資等影響，瑞信的財富、資產管理和投資管理部門收入下降，去年第四季虧損14億瑞郎（約120億港元），全年虧損達73億瑞郎（約624億港元），是繼2021年虧損17億瑞郎後，連續第二年「見紅」。截至去年底，瑞信總資產為5740億美元，較2020年底的9120億美元大跌37%。

直到今年3月，連瑞信前大股東、美國投資機構Harris Associates也投下不信任票，其副董事長兼投資總監David Herro向《金融時報》透露，去年10月有見瑞信要增資後已逐步減持，至接受訪問時已沽清瑞信股份。他指要買銀行股，市場有很多選擇，即使瑞信大型重組，亦不能扭轉乾坤。

歐債由負利率反彈 歐銀同損手

大西洋的對岸，矽谷銀行因為買入大量美國國庫債券，在聯儲局去年急速加息之後國債價格大跌，矽谷銀行資產長短期錯誤配置的問題暴露，結果「爆煲」收場【詳見A9版】。瑞信的問題相信遠較矽谷銀行複雜，有市場人士指出，歐洲的銀行除了持有美國國債之外，亦持有大量歐洲國家的債券。雖然歐央行加息步伐不及聯儲局那麼快，但歐洲國家債券很多由去年的負利率大幅抽升，債價同樣大跌，瑞信出事之前，意大利、德國等歐洲銀行股價已急挫。瑞信會否又成為歐洲銀行業界的「雷曼翻版」，值得我們密切留意。

（歐美銀行危機）