曾提「極低」報價被拒 第一公民銀行研購矽銀

其中一名知情人士表示，聯邦存款保險公司（FDIC）周日將決定是整體出售還是分拆出售，具體取決於是否有人投標；據報至少還有一家公司正認真考慮收購矽谷銀行。

知情人士指出，由於尚未做出最終決定，第一公民銀行也可能決定不提出要約。據稱，第一公民銀行早些時候參與了FDIC出售矽谷銀行的程序，但提交的報價非常低，因而被拒絕。

拜登股神洽救地區銀行

另外，彭博亦又引述知情人士透露，拜登團隊與股神巴菲特過去一周多次對話。電話會議重點探討巴菲特以某種方式投資於美國地區銀行業的可能，但巴菲特也就當前的動盪提供了更廣泛的建議和指導。

巴菲特長期以來經常在危機中出手援助銀行，利用他在投資界教父級地位和財務實力，來恢復對陷入困境公司的信心。以往巴菲特曾在2011年注資救美國銀行，又曾在2008年在雷曼兄弟倒閉後向高盛集團輸血50億美元。

業界籲擴存款保障範圍

另據報美國中型銀行聯盟（MBCA）在一封信件中，呼籲聯邦監管機構在接下來兩年將聯邦存款保險公司的保險擴大到所有存款，因此舉將可以立即止住較小銀行存款外流的勢頭，穩定銀行業，並大幅減少更多銀行倒閉的風險。

MBCA指出，儘管銀行業整體健康、安全，但除了大型銀行之外，其他銀行的信心都遭到侵蝕，如果繼續發生銀行倒閉，存款勢將加速撤離。