IPO市場淡 掛牌新貴多屬「翻叮」

市况差招股價較低 部分公司擱置上市

根據港交所數據，去年的上市申請錄187宗，按年大跌逾四成。期內，已獲原則上批准，但在申請有效期內沒有上市的錄69宗，較上一年增56%。而今年已上市的公司當中，中國教育平台粉筆（2469）在今次成功上市之前，已先後兩次申請上市，首次是去年2月遞表失效，同年9月再次遞表，至今年1月成功上市。

上周重新遞表的富衛集團（FWD）更為第三度遞交上市申請。去年2月富衛首次遞表，同年5月通過上市聆訊，後因市况轉差而擱置上市。至9月再度申請上市，並更新其財務資料，惟料申請已經過期失效，至今仍未上市。另新加坡工程承建商AP&P更為第四度遞表。

信誠證券：上市審批趨嚴謹 或錯過時機

有「新股女王」之稱的卓佳香港商務部董事總經理鍾絳虹表示，最近大市再次回落，美國某些銀行傳出的負面消息令股價十分波動，新股定價更加困難。她認為，新股一般都會等待一個市場比較穩定的窗口才出來招股。信誠證券聯席董事張智威提到，現時上市審批愈來愈嚴謹，一些公司花不少時間在遞交文件上，以致錯過上市好時機。他又指出，公司在到期後再次遞表可減省一些上市所需成本，毋須從頭開始，亦可縮短再次申請上市的時間。

孖士打律師行合伙人歐家銘亦表示，由於一般的上市申請有效期為6個月，惟因時間表有所延遲，當中可能包括新股做市場測試時及市場詢價時反應欠佳，公司亦可能因未能回應聯交所及證監管的質詢，令公司一再延後上市。德勤中國華南區主管合伙人歐振興指出，估值大幅下降的環境下，雖然不少公司放棄上市，不過有些公司或看中估值下跌的收購機會，搶佔市場佔比，繼續集資上市。此外，內地今年2月起轉行股票發行註冊制，令新股上市規則更明確，而且內地股市估值較高，可能令原本計劃來港上市的公司有更多選擇，並考慮回內地上市。

明報記者 鄺海盈

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