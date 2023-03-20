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內地復常 平保看好高質素增長重臨

標籤：經濟

【明報專訊】中國內地走出疫情影響，中國平安（2318）預期今年首季和全年新業務價值按年增長可望轉正。平保聯席首席執行官姚波（圖）表示，今年內仍有不確定因素，例如近期金融市場動盪、內地經濟信心恢復速度等，短期仍有增長壓力，因此未有給予恢復幅度的預期。不過隨着內地經濟發展，未來該行可以回復高質素增長。

銀行利率跌 儲蓄保需求升

去年疫情影響居民消費，影響高價值率的長期人壽健康保障型保險，去年該部分新業務價值下跌一半。姚波表示疫後，長期保障險需求將漸漸恢復。另外，因為銀行利率下跌，去年部分內地理財產品跌破淨值，對儲蓄保險需求也因而提升。該行不會單依賴長期保障險，而是豐富產品種類，帶動業務增長。

疫情影響減退後，市場回復關注平保壽險改革成效。姚波指改革大項目基本完成但工作仍在進行，繼續向各個代理營業部推廣，雖然代理人數按年減少25.8%，不過人均新業務價值按年上升22.1%。另外其他銷售渠道，包括銀保、服務「孤兒單」的社區網格化專員，未來兩三年也不少發展工作。

投行：中長期新業務價值年增10%

投行富瑞發表報告，引述管理層預計受惠代理改革、將產品結合服務與對手形成差異，和發展不同渠道，料業務增長長期可高於同業，中長期新業務價值增速可至GDP增長的兩倍，即每年約10%，與該行預期相符。

矽谷銀行倒閉，令市場注視金融機構如何管理其長期債務工具，會否對其流動性和償付能力有影響，姚波指保險合約負債期長，需要購買長期的資產，因此情况有所不同。該行目前保險負債久期平均為15年，較資產久期10年長，所以盡可能增加長久期的資產。他又指保險流動性壓力較銀行低，因為銀行客戶可以提走存款，而保險客戶每年繳交保費，公司可用於賠償和投資。

上周瑞信（美：CS）出現信心危機，據了解，經平保內部排查，他們對瑞信上市控股公司沒有直接敞口，對其營運公司有少量高等級無抵押債券，不過它的信用評級較控股公司高，認為違約風險很小。