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中寶新材受累原材料成本升 過去食盡政策紅利 未來面臨政策風險

【明報專訊】投資中國企業，必須先了解內地政策法規變化，皆因內地政策執行力度之強，頃刻可令一個行業無中生有；或相反瞬間消失。是次介紹的新股中寶新材，過去幾年間食盡政策紅利，盈收急升；惟去年面對原材料成本急升，加上市場競爭升溫，盈利倒退，未來則要面對拓展市場所帶來的前期成本大增風險。

撰文 旻晞

來自中國東北的中寶新材，上周剛通過港交所上市聆訊，有機會短期內開展招股活動，集團獨家保薦人為東吳證券（香港）。值得留意作為新股市場久違的傳統工業股，集團訂明上市後有派息比率30%的既定派息政策。

中寶主要在中國東北開發及製造生物降解塑料產品（即可由微生物將某些物質以化學分解成自然元素），即生物降解連卷袋、生物降解購物袋及生物降解包裝纏繞膜，集團亦會按客戶要求生產生物降解母粒。

訂明上市後派息比率30%

此外，中寶亦生產不可生物降解汽車塑料部件，有關業務於往績期間佔集團收入介乎5%至10%，這亦是集團於2014年成立初期的主營業務。令中寶業績突飛猛進源於集團創辦人響應國家實施鼓勵政策，限制或禁止銷售及使用不可降解塑料袋及塑料餐具等政策，因而於2015年開始便把業務逐漸擴展至開發及製造生物降解塑料產品。

集團受惠「政策紅利」至近年步入「高峰」，這包括生態環境部和發改委發布的「關於進一步加強塑料污染治理的意見」中，載列目標、即到2022年減少單次塑料產品的消耗、到2025年減少塑料廢棄物填埋量；規定到2020年底，直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務及各類展會活動，禁止使用不可降解塑料袋。

在2020、2022年等多項政策目標「死線」下，集團2019年至2021年度收益復合年增長率達58.1%；其間逾九成收入便是來自生物降解塑料。可見中寶當初業務轉型真的是「中寶」了。

受政策驅動的需求突然爆升，甚至令集團近兩年產能已近「用罄」。2021年及2022年首9個月，集團於生物降解塑料產品的生產線實際使用率分別高達105.9%及113.1%，能突破100%主要是集團縮短因維護/檢查而導致的停工時間以及放鬆/清潔時間而實現。

拓展其他省市 前期投資不可小覷

需求殷切，集團首五大客戶於往績期間一直保持佔入比45%至56%，收入穩定，再從集團銷售及分銷成本僅佔0.5%左右，可見集團業務過往一直不愁客源。但集團過往享受的「政策紅利」，隨着生物降解塑料已成主流，這股由「零到一」的無限大增長高峰期或將過去，要再維持高增長必須拓展收入來源或規模。是次來港上市，集資用途其中便有提升長春生產基地產能，以及於廣東惠州市博羅縣租用廠房、並建立新生產基地，配備生物降解塑料產品新生產線。

事實上，集團過往近八成收益全集中於吉林省，其他地方包括北京、山東省、浙江省、上海及廣東省合共才為集團提供其餘兩成多收入。可見其客源數目以及地理分佈極為集中。開拓外省收入為未來發展必然方向。但當然開新廠房，拓新地域客源，所帶來的前期投資尤其不可小覷。

原材料漲價 毛利率降4.5個百分點

行政成本、分銷成本還是集團控制範圍內，但原材料成本卻非中寶能控制。去年首三季集團盈利倒退（見圖1），主要原因之一便是原材料成本上升，令集團毛利率急降近4.5個百分點。集團主要原材料PLA、PBAT及PBS價格波動，2022年打後預測大體呈上升趨勢（見圖2）。根據弗若斯特沙利文報告，2016年至2021年，PLA及PBAT的平均售價分別由每噸17,600元（人民幣，下同）及17,100元升至每噸21,100元及19,100元，複合年增長率分別為3.7%及2.3%。2022年，集團提高了生物降解塑料產品的平均售價（從每千克33.5元至每千克34.6元），但亦表明原材料的成本上升未必能夠完全轉嫁予客戶。

始終「瘦田無人耕、耕開有人爭」。中國東北的單次性生物降解塑料產品市場相對集中，五大生產商市佔率53.9%，中寶排名第一、佔29.6%，故以往其議價能力較為突出；但若講及全國性，目前中國五大單次生物降解塑料產品製造商佔市場13.4%，中寶排第四，2021年市佔率為2.6%，故中寶一旦要拓展市場地域，其議價能力難免會降低。

最後還是最重要，也是政策。招股文件便提及，一旦中國政府決定收緊規定或採取嚴格措施以禁止所有塑料產品（不論是否為生物降解型或環保型），則對集團產品、業務、財務狀况及經營業績或會受到重大不利影響。中國的政策走向，總構成一重大風險因素。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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