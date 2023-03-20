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有線退市 Now TV新客增三成 積極提升用戶體驗 新機頂盒步收成期

標籤：now TV

【明報專訊】香港電訊（6823）董事總經理蔡煒健接受本報專訪時表示，收費電視需「與時並進」，不能再停留於過往直播節目模式，不然會被市場淘汰。蔡煒健表示，Now TV早於幾年前已洞悉需透過「內容整合」、「升級體驗」留住客戶群，於去年推出新機頂盒「Now H1」為客戶更換。他又透露，有線寬頻（1097）宣布結束收費電視業務後，透過轉台優惠吸納對方客戶群，3月Now TV每月平均新增客戶較過往升三成。

明報記者 陳麗歡

蔡煒健稱，相信今年Now TV客戶數必定能增長，對收費電視業務謹慎樂觀，惟未有透露今年客戶增長目標。蔡相信愈接近5月底有線停台日期，Now TV上客量會愈高，但未有透露ARPU表現。過去不少三星級酒店客戶均是有線的客戶，蔡亦相信Now TV能吸納該商業用戶群。

Now TV於去年中推出Android TV機頂盒Now H1，內置130多條頻道，除了原本收費電視頻道直播外，用戶亦可選擇點播內容，亦可連接至其他OTT平台觀看，更設置語言家居智能功能。蔡透露目前已為幾萬個用戶更換機頂盒，直言今年開始是機頂盒Now H1的收成期，集團過去數年投資不少資源提升用戶體驗，如新增「一齊看」遙距功能，可4人線上同步收看節目。他透露，OTT亦有類似功能，Now TV亦需「與時並進、跟貼潮流」才能留住客戶，該功能受不少「波迷」喜愛。

着重「全家攻略」 攻中小學生教育市場

蔡表示，Now TV着重「全家攻略」，目前觀眾年齡層普遍較高，內容以體育、電影為主，需投資更多年輕市場。蔡表示，除穩固原本客戶群外，將投放更多資源於兒童、青少年群，近年Now TV加入專注小學生的STEAM教育和專注中學生的Snapask DSE自選補習課程。

去年Now TV用戶數目及收入均按年升2%（見圖1），但回看過去兩年疫情表現並不理想，2020年全球體育賽事因疫情而暫停，用戶數跌1%，收入減6%。2021年則因OTT競爭激烈及酒吧受防疫政策停業，收入跌2%，用戶數升2%。蔡直指，過去兩年的移民潮對用戶增長亦有影響，但目前情况已穩定。