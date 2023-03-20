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蔡煒健籲政府「拆牆鬆綁」 助迎戰OTT

【明報專訊】香港電訊（6823）董事總經理蔡煒健表示，儘管有對手退出收費電視市場，但Now TV仍需面對OTT的競爭，直言並非壟斷市場，由於收費電視需受政府規管和交牌照費，成本壓力較OTT為大。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，體育賽直播是經營收費電視的價值，本港市場亦有一定需求，但有經營者退市，當局亦需思考如何平衡收費內容行業生態，減輕經營者壓力，如減低牌照費。

OTT成本門檻低

宏觀本港近年收費電視用戶表現並不理想，截至去年3月本港合共有208.8萬戶訂閱收費電視，按年微升0.2％，但過去3年走趨持續下滑（見圖2）。蔡煒健坦言，Now TV需遵守內容標準、廣告及兒童權限方面的規定，以符合收費電視要求，但同屬收費內容的OTT則未受政府監管。蔡認為，收費內容經營環境不一，令經營者轉戰成本和門檻較低的OTT陣營，冀政府能對收費電視「拆牆鬆綁」。

政府於2000年批出5個收費電視牌照，當中電視廣播（TVB）（0511）早於2017年退回牌照，TVB其後亦轉陣發展OTT平台myTV SUPER。而有線寬頻（1097）於上月中表示，將於5月底終止收費電視廣播。方保僑表示，當局監管OTT較為困難，因為涉及領域相當廣泛，不單是Netflix、Disney+，更涉及Youtube及TikTok等收費內容相關平台。方表示，收費電視條例和牌照於20多年前訂落，一直沿用至今，當時OTT仍未興起。方續稱，收費電視具有低延遲優勢，由於經寬頻播放延遲只約1至2秒，適合大型賽事直播，如直擊球賽。相反OTT經網絡播放，延遲至少約30秒至1分鐘，不適合即時轉播。