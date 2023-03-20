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匯豐私銀擬今年攻印度

【明報專訊】全球經濟不明朗，惟亞洲新興市場仍然發展迅速，匯豐環球私人銀行亞太區總監陳秀明表示，亞洲及中東市場發展機遇龐大，於2021年已在泰國展開私人銀行業務，並計劃於今年重新進入印度的在岸私人銀行業務，目標於2025年在財富管理業務上成為亞洲市佔第一。目前該行已於中國內地私銀業務增聘100人，計劃於未來5年內再增兩倍人手。

去年匯豐私銀客戶於亞洲新投資資產約150億美元，佔整體新投資資產逾八成。截至去年底，亞洲客戶資產減少2%至1740億美元。陳秀明指，大多亞洲客戶將70%至75%的資產留在岸市場，匯豐在中國內地、台灣等地在設立在岸業務可產生協同效應，並將在岸資產連接至全球機遇。當中，一些在當地市場發展成熟的商家，計劃將業務拓展至離岸市場。由於在外地成立家族辦公室需符合當地不同的法規，匯豐藉於不同市場的在岸業務為客人提供相關建議。

最近本港政府大力推動與中東國家的交流，陳秀明指，近年有見中東客戶對亞洲資產有極大的興趣，通常以新加坡或香港為首選地。香港以靠近中國為優勢，提供一個更易進入內地市場的渠道，而新加坡則定位服務東盟（ASEAN）國家，視乎客戶的發展目的來定。

籲分散資產類別投資地域

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，由於地緣政治及加息周期的不明朗，傾向分散資產類別以建立投資組合，亦會利用宏觀對冲基金以應對市場的波動。她建議至少50%的投資組合為分散管理的方案。陳秀明補充，客戶除了分散資產類別，同時亦會分散投資的地域，除香港及新加坡外，會同時考慮倫敦、美國、瑞典等全球主要財富中心。

該行預計，美聯儲仍會至少加息3次，至今年中停止加息，惟料最快明年第二季才會減息。目前將繼續超配固定收益資產，尤其投資級別的債券，對全球股市維持中性，但超配中國股票。該行同時將美元由看漲下調至看淡。

至於早前爆出美國矽谷銀行資不抵債，范卓雲認為，主要原因是其貸款過度集中科技行業，料不會引發系統性危險，亦不會是雷曼事件的翻版。她指出，美國銀行體系相對穩健，加上美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）等已介入事件提供援助。不過，事件引發市場對加息預期減低，美國終端利率預期已由5.65厘下降至5.1厘。