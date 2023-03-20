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擬今年底正式推出 收取月費或年費

【明報專訊】SolveWhere Software Limited共同創辦人林卓楓、鄧震和表示，他們分別擅長軟件的底層技術及用戶界面設計。因此，開發MixTra-Cam的最主要投資是他們的時間，以及購買一批iPad、iPhone和腳架等。由於該公司已成為科技園的培育公司，獲得一些資助，所以短期內都沒有需要融資。

可應用於商業或學校活動

不過，他們承認，雖說MixTra-Cam遠比電視台的傳統器材容易設定和使用，但商業用戶大都會要求第一次使用時，該公司要派人到現場代為安裝和設定，以及作示範。而該公司也考慮，未來提供上門教授服務之外，亦會拍攝教學短片，方便用戶自行學習安裝和設定。

該公司計劃，在今年底正式推出MixTra-Cam，按每個軟件使用權來收取月費或年費，但用戶使用MixTra-Cam的次數不限，收費亦會包括軟件更新。

兩人相信，本地的網紅、電商、中小企、中小學和運動界別等，都會成為MixTra-Cam的主要客戶。據他們的了解，原來不少中小學都有意直播它們的畢業禮、校內STEM比賽，甚至某些早會等，方便家長觀看。當本地市場做出成績後，他們希望透過在蘋果的App Store上架，或某些本地公司的海外業務，來開拓外地市場。

[新經濟新天地]