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王良享：聯儲不立即停加息 後果堪虞

【明報專訊】過去一周，具規模財困銀行再增兩家；其一是歐洲大行瑞信（美：CS）、第二家是美國區域銀行第一共和銀行（美：FRC）。前者在沙特國家銀行宣稱不再注資後，接受瑞士央行的500億瑞士法郎備用信貸，並宣布回購約30億美元的債券，但不接受監管機構建議與瑞銀（美：UBS）合併。第一共和銀行在擠提繼續發生時，接受了以摩根大通(美：JPM)為首等11家銀行120天期的存款一共300億美元。

兩項央行救援及業界自救行動於周四帶來「膝蓋反應」，瑞信股價及第一共和銀行股價周四分別曾反彈32.3%及10%。可惜，歐洲央行於周四稍後時段仍加息半厘，因為歐洲央行行長拉加德認為危機不會擴散至歐洲。誠然，如穆迪上周所說，歐洲銀行所持國債有三分之一將於未來兩年到期，所以不似矽谷銀行般有債券組合大幅減值之虞。但是銀行之間交易環環相扣，而且當信貸緊縮出現後，歐洲銀行一樣會受整體流動性下降牽連，不要說兩年，屆時衡量對手風險將以日計。瑞信股價上周五回跌8.01%，第一共和銀行股價更下跌32.8%。

財困銀行面臨大規模資產減值

此外，市場對11間銀行仿效1998年14行注資長期資本管理公司（LTCM）的做法有存疑，原因是LTCM在兩年後仍需清盤，而該公司原有合伙人虧損達11億美元。且不要忘記，聯儲局在14行注資LTCM後一星期就減息0.25厘，並於當年10月及11月再分別減息0.25厘救市。以史為鑑，如果聯儲局認為今次銀行危機只是流動性問題，而非償付能力問題，因而堅持所謂針對性紓困，而非立即停止加息，後果堪虞。

其實自從1月份開始，聯儲局的貼現商就已經出現銀行借貸上升的趨勢，至上周三，貼現窗貸款大幅上升至創紀錄高位的1528.5億美元（見圖），比2008年金融海嘯時的1110億美元更高，且莫忘記聯邦存款保險公司（FDIC）亦已借出1428億美元予矽谷銀行(美：SIVB)及Signature Bank(美：SBNY)。

危機當前，在11行宣布行業自救行動後，上周五摩根大通股價仍下跌3.78%，美國銀行(美：BAC)股價下跌3.94%，而投行高盛(美：GS)股價亦下跌3.67%；匯控（0005）在宣布以1英鎊購入矽谷銀行英國分支後，股價已累積下跌4.6%。無他，因為財困銀行問題並不只是存款流失，而是有可能更大的資產減值。

過去一周銀行股價下跌合乎邏輯。由矽谷銀行倒閉開始，大小銀行應該已開始衡量個別交易對手的信貸風險，盡量少與有問題對手交易，甚至不放款給他們，單靠以上集體放款行動予單一銀行不能移除這擔憂。

銀行似乎亦會開始收緊貸款的標準，對復蘇中的經濟造成打擊，造成銀行盈利下降，既然這一切混亂皆由快速加息引起，而永久創傷亦已造成，且看聯儲局有沒有勇氣「止蝕」，停止加息。

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[王良享 政經良謀]