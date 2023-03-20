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市况波動 寧做定存享4厘息

【明報專訊】近期本地銀行不時推出定期存款優惠吸客，個別銀行1個月港元定存優惠年利率可達10厘，部分銀行美元定存優惠年利率亦可達4厘。近期市况波動，將部分資金暫泊銀行定存不失為分散風險之法，惟敍造前宜留意通脹風險及定存優惠條款。

明報記者 劉敬華

最近矽谷銀行、瑞信連環爆煲，衝擊環球投資市場，鑑於本港銀行存戶均受存款保障計劃保障，在市况波動下，趁銀行推出定存優惠時將部分投資資金轉為敍造定存，可有助降低個人投資組合風險，但亦需留意通脹風險，及未來潛在加息的可能性。通脹風險是指投資回報一旦低於通脹，資產實質價值受到通脹蠶食的風險。據政府統計處數據，本港1月通脹達2.4%，考慮到通脹仍有上升壓力，意味選擇定存息率需高於3厘方可抗通脹。還要留意的是，加息周期並未完結，且港息仍落後於美息，年內本港利率有上調的可能性下，或可考慮敍造1至3個月的短期定存，以保持資金的靈活性。

Mox Bank存1個月年息10厘

理論上存款期愈長及存款額愈高，定存的年利率自然較高，因此最近各銀行推出的港元定存優惠中，貼近4厘的選擇較集中於12個月的港元定存。如工銀亞洲的網上定存優惠，該行理財金客戶透過網上或手機銀行，以300萬元或以上開立12個月港元定存可享4厘年利率。又如東亞銀行為吸引更多客戶選用顯卓理財戶口，於本月內全新或升級為顯卓理財客戶，以10萬元或以上新資金開立12個月港元定存可獲3.95厘優惠年利率，惟必須於該行分行開立定存，方可獲得優惠，定存優惠開戶金額上限為1000萬元。至於中信銀行（國際）為吸納新資金推出的定存優惠，經該行網上理財或手機應用程式，開立12個月港元定存優惠年利率亦達3.9厘，且最低開立金額僅為1萬元新資金。

然而，世事無絕對，最近個別虛擬銀行為搶客相繼推出高息短期定存優惠。最矚目的莫過於Mox Bank的定存優惠，於本月內只要用邀請碼透過該行手機App開立戶口，由開戶起計7天內，開立1個月港元定存，定存金額為5萬元以下便可獲10厘年利率，惟要留意當中包括0.3厘基本定存年利率及9.7厘額外年利率，其中額外年利率將於今年5月31日或之前，以現金獎賞方式發放予存戶。又如平安壹賬通的迎新大激賞，本月內新客戶開立3個月港元定存，客戶的首8.8萬元存款可享6厘定存年利率，當中亦包括基本利率及額外利率，額外利息部分將在定存到期後的4至6星期內分開存入客戶的儲蓄帳戶。

傳統銀行亦不乏逾4厘的定存選擇，如中銀香港的手機開戶優惠，於本月內全新客戶成功透過該行手機銀行應用程式開戶，並以手機銀行輸入推廣碼，以及需1萬元或以上新資金開立1個月港元「手機開戶高息定存賞」定存，特優定存年利率可高達4.8厘，此優惠定存的上限金額為10萬元。

富邦交銀推美元定存高息優惠

此外，由於美息仍較港息高，目前不少銀行推出美元定存優惠中的3個月美元定存可逾4厘，如富邦新資金定存優惠，客戶以3萬美元或以上新資金，透過該行手機應用程式開立3個月美元定存可獲4.8厘年利率。又以交銀香港為例，透過該行電子渠道及推廣代碼，以3000美元或以上開立3個月「每日特息定期存款」美元定存，可獲4.5厘優惠年利率。

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