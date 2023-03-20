林嘉文：避險需求降 美元趁反彈沽

另一邊廂，美匯指數早前亦同樣經歷了頗為波動的一周。

在矽谷銀行（美：SIVB）和簽名銀行（美：SBNY） 相繼關閉後，市場重新評估美聯儲的加息預期下，美匯指數較3月8日的高位累跌近1.5%。

美歐債息溢價料收窄

雖然其後因投資者憂慮瑞信事件及其對歐洲銀行體系的潛在影響下美元曾現反彈，假若避險情緒持續的話，美匯指數甚至有機會進一步升向105.7或107.10位置，但筆者卻傾向在美元反彈時將其賣出，主要有以下三個原因：

第一是因為筆者預期的基本情况是近期有關美國和歐洲銀行系統的擔憂雖有其理據，但相信要出現大規模的蔓延風險機會暫時仍然不大，因此估計後市對避險資產的需求可能會減弱。第二是預期在美國與歐洲國債，特別是兩年期的收益率溢價收窄下，美元走勢將有所限制。

中國復常 有利非美經濟體增長

最後在中國經濟重新開放下，非美國經濟體的增長料有望受到提振，變相有機會利淡美元需求。

對於個別想尋求對冲避險情景的投資者而言，日圓或會是美元以外的潛在選擇，尤其是因為筆者相信，近期日圓的升值似乎並未完全反映出美國和歐洲債券收益率的下降對日圓的正面影響。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]