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溫傑：港鐵今年業績惹憧憬 38元可買

【明報專訊】大市未明，筆者的推介傾向從穩健出發，今個星期為大家介紹港鐵（0066）。集團已公布去年業績，縱使經常性業務利潤受疫情打擊而大幅減少（主因香港車務營運EBIT虧損擴大），但受惠物業發展利潤增加（主要來自日出康城第十期和港島南岸第1、2期），以及投資物業公允值變動減少，集團純利按年上升2.9%至98.3億元。如撇除於去年上半年對深圳地鐵4號線所作出的9.62億元減值虧損後，股東應佔淨利潤為上升13%。

港客運業務料改善

誠如管理層所指，去年的第五波疫情對香港本地車務營運、車站商務及物業租賃業務造成不利影響。香港客運服務的乘客量於去年2月和3月曾下跌至自疫情爆發以來的最低位，但隨着各項抗疫措施逐步撤銷後逐漸回升，預示今年經常性業務利潤可望改善。與此同時，凱柏峰I及凱柏峰II（即日出康城第11期）已分別於去年6月及7月推出預售，截至年底已分別售出79%及22%的單位。集團亦已經取得瑜一（INONE）第1A及1B期（即何文田站第2期），以及港島南岸第四期的第4A及4B期的預售樓花同意書。至於THE SOUTHSIDE商場的入帳則視乎施工及售樓進度而定，都顯示未來物業收益有一定保證，繼續支持業績表現。

簡單而言，港鐵採用「鐵路加物業」的經營模式，估計今年鐵路相關收益可望回升，加上物業利潤持續貢獻，業績值得憧憬。各位戰友可於38元水平買入，42元附近或有初步阻力，中線有望上試更高水平。若跌破35元，或需考慮減持。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]