瑞銀亞洲：報復式大反彈 百度牛53058

【明報專訊】百度（9888）上周四舉行「文心一言」發布會時，股價一度暴跌近一成，周五股價來個報復式大反彈，一度拉升超過15%，最終收市升近13.7%。由於百度兩日以來股價大升大跌，如希望以認股證作部署的投資者或有可能受認股證引伸波幅變化所影響，因此建議選用牛熊證作部署。看好可留意百度牛證（53058），收回價120元，行使價118元，2023年12月到期，有效槓桿約5.2倍。看淡可留意百度熊證（52923），收回價160港元，行使價162元，2024年2月到期，有效槓桿約7.4倍。
另外，李寧（02331）公布業績後股價曾挫逾11%，雖然其後跌幅收窄，但全日仍跌近一成，成為表現最差藍籌。李寧上周除了周一，至今已經連跌4天，亦是體育板塊中表現最弱的股份。如投資者希望博其股價反彈，看好可留意李寧牛證（63992），收回價50元，行使價48元，2023年5月到期，有效槓桿約5.2倍。
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