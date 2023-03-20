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摩根大通亞洲：本周炒業績 騰訊購14430

【明報專訊】騰訊（0700）及美團（3690）將分別於本周三（3月22日）及周五（3月24日）公布業績。彭博綜合市場預測，料騰訊去年第四季收入或逾1440億人民幣，按年增長持平，當中核心遊戲業務收入按年或仍錄得低單位數跌幅。如投資者計劃部署業績，看好可留意騰訊購（14430），行使價430.2元，實際槓桿約9倍，2023年7月4日到期。做淡可參考騰訊沽（11562），行使價268.452元，實際槓桿約8倍，2023年6月23日到期。

投資者需留意，騰訊實物分派美團股份的派付日期亦為3月24日，市場關注騰訊股東收到股份後會否為美團帶來沽壓。如投資者希望部署美團，看好可參考美團購（13950），行使價180.1元，實際槓桿約5倍，2023年10月18日到期。如認為後市有下跌空間可留意美團沽（28260），行使價122.78元，實際槓桿約4倍，2023年7月24日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]