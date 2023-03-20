陳永傑：矽銀倒閉 加息勢縮水

矽谷銀行出事之前，聯儲局在3月加息表現鷹派，美元利率期貨預期加息0.5厘機會甚高。矽谷銀行倒閉，再加上觸發其他銀行倒閉及擠提，市場估計聯儲局在加息方面會變得審慎。

矽谷銀行專注於初科技創企業貸款，倒閉主因是所持國債蝕本，然後火燒連環船令其他業務的銀行亦可能被波及，影響不能輕視。美國政府必須小心處理這一波銀行危機，以免成為另一次金融海嘯，造成廣泛衝擊。聯儲局宣布一項為倒閉的矽谷銀行存戶提供包底可取回所有存款措施，由財政部提供250億美元資金。

3月13日美股開市後，不但非常波動，而且還有些地區銀行股份停牌或跌得非常慘烈，有股份最多曾瀉85%。

矽谷銀行倒閉所引發的一連串事件，反映加息經已衝擊到銀行體系，聯儲局繼續大手加息將傷害到全球樓市，屆時美國的銀行危機會擴散至全球金融體系、股市及樓市。

投資銀行高盛的分析師表示，鑑於銀行業最近的壓力，預計聯儲局在本月23日的會議上不加息。

聯儲局在今後加息採取什麼態度，反而成為全球樓市及股市等投資市場的焦點。有「新債王」之稱的岡拉克指出，聯儲局為保住公信力，仍可能在3月會議加息，幅度由加0.5厘縮小至0.25厘，然後暫停加息。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]