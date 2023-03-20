廖偉強：選一手樓還是二手樓好？

不過，筆者認為今次的移民潮已大致完結，而今年樓市全面回升，內地與本港通關、經濟復常，移民潮亦穩定下來，就算準備移民的業主，也不會再願意大幅減價求售，買家執「跳樓貨」的時機已完結。在這情勢下，積極入市的買家，仍是專注於買二手樓，還是會選擇一手樓呢？

其實，選擇一手樓還是二手樓，已不是今時今日才會問的事！這個問題從來沒有肯定的答案。有些買家會認為二手樓相對廉宜，因為同區的新樓，溢價往往比較高，而且大部分的新樓都是樓花，沒有機會親身到單位內視察景觀和內籠。另有些買家一心想隨自己喜好為家居裝修，所以不介意二手樓單位內籠殘舊；反而新盤已提供的裝修及家具對他們未合意。

至於喜歡新樓的買家，首先，單位是全新未經居住，毋須擔心單位內櫳的折舊程度，以及單位是否有過「不吉利」事件。此外，目前大部分的新盤，發展商都已經將單位裝飾得美輪美奐，廚廁電器亦相當齊備，可節省大筆裝修費及時間，這亦吸引買家。另一重點就是新樓發展商五花八門付款方法，可令買家置業較輕鬆和具彈性；大部分銀行都做足夠成數按揭。

筆者從事地產代理行業多年，當然明白什麼是「百貨撞百客」；所以，無論一手樓也好，二手樓也好，買到自己心水的單位就是最好。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]