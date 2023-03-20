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布少明：樓市未受「黑天鵝」負面影響

標籤：布少明

【明報專訊】環球金融市場乍現「黑天鵝」！美國接連有銀行出現經營困難，令人聯想到2008年金融海嘯時「雷曼事件」，難免影響市場信心。港股每日成交金額回調，恒指一度跌至近19,000點水平，反映投資市場波動。反觀樓市交投卻是「愈升愈有」，二手表現向好，鐵路沿線物業表現更加理想。

隨着樓市漸入佳境，發展商新盤攻勢浪接浪，新近位於何文田及屯門的矚目新盤，雙雙以震撼價推售，相信短期將繼續是一手盤天下。筆者預期，3月一手成交宗數有望達到約2800宗水平，創約4年新高。首季新盤貨如輪轉，成交有望重返4200宗水平，按季大幅反彈約3.9倍；期內至於樓價，相信首季可升6%。

雖然環球出現「黑天鵝」影響整體投資氣氛，但未為本港樓市構成負面影響。相反，美國聯儲局的加息取態變得審慎，有望放緩加息步伐之餘，甚至可能提早開始減息，減少本港樓市的利淡因素。

談起息口問題，近期樓市在多個利好因素下極速反彈，按揭申請量明顯回升，銀行業在承造樓按上取態積極。另外，本港有大型銀行調整二手物業H按（拆息按揭）封頂息口上限0.25厘，實際按息由3.625厘減至3.375厘。大行帶頭減封頂息，勢為按揭市場帶來指標作用，有助抵消市場對加息恐懼情緒，對樓市屬利好。

樓市信心未受外圍因素大幅影響，美聯樓價指數最新報151.25點，按周升0.33%，連升10周，創自去年11月後16周新高；若與四星期前相比，則升2.21%；本年迄今升3.57%。筆者相信，本港樓市正處「拾級而上」階段，相信只要新盤向隅客慢慢回流二手市場，屆時樓市將有望突破，出現一二手雙軌並升局面。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]