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基金保險助高端客傳承財富

【明報專訊】香港出名稅率低，遺產稅已減免多年，雖然沒有遺產稅制度，在現今的社會，不少富豪早早就開始不避諱立遺囑或安排家族財富傳承。但在規劃一個完美的財富傳承時，總會遇到不少困難，例如，如何將家族業務或物業傳承公平分配。

明報記者 龍彩霞

大家族的遺產糾紛不時成為報章的頭條，即使是一般營運小生意的小康之家，都應該及早思考遺產處理的最佳方法，確保公平分配。除了立遺囑外，信託基金及保險均可作為遺產傳承工具，有助將財產按自己意願分配，也避免日後家庭成員出現的糾紛。友邦新開幕的「友邦峻宇財富管理中心」屬業界首個為高淨值客戶而設的一站式財富管理服務中心，有顧問團隊為高資產客戶直接提供保險保障方案，並以轉介形式提供稅務、傳承規劃及保單融資等服務。

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯表示，根據早前高資產淨值客戶（HNW）調查，至2025年在香港擁有100萬至500萬美元資產的本港新晉高資產淨值客戶達近30萬人，將會成為HNW增長動力。同時在過去3年疫情中，該類富人無論在財富及數目都沒有太大影響之餘，還是穩步上揚。她表示，高資產淨值客戶中的增長動力，來自擁流動性可投資達500萬美元或以下的人士。據2022年市場調查，有100萬至800萬美元資產的中國訪港旅客（MCV）的高資產淨值客戶，已逾130萬人。

梁莉斯表示：「高淨值客戶是一個龐大的機遇，即使面對疫情，他們不論在人數和財富方面都有穩定增長，同時對保障的需求有增無減。因此，我們為高淨值客戶群制定的策略，正是針對他們需要一站式的理財及健康建議。」例如如果客戶有稅務需要，友邦也與安永會計師合作提供有關服務。

推養生中心兼會籍

  友邦香港亦將開設專為高淨值客戶服務的養生中心，以及推出尊貴客戶會籍，為高淨值客戶構建集身心健康、財富、醫療於一身的優質服務生態圈。梁莉斯認為，由於高資產淨值客戶時間寶貴，都希望一站式理財方案。梁莉斯表示，首間「友邦峻宇財富管理中心」設立就是迎合高資產淨值客戶可以在中心處理各方面財策需要。該中心設有多個私穩度高的會客室和多功能活動空間，可舉辦不同種類的活動，除了有關財富管理、稅務或財富傳承等講座，還包括個人健康、品味興趣、生活享受等活動。中心備有財富管理策劃及傳承規劃專責團隊駐守，為客戶即時提供財富策劃及傳承建議，也會與多個國際機構組成顧問團隊合作，透過轉介形式提供信託、傳承、稅務、法律及保費融資等服務，屬業界首個財富管理中心。而友邦香港也會為有需要的高資產淨值客戶提供保單融資安排，公司亦會有專門隊伍為客戶提供相關服務。

 友邦香港早前推出AIA「財富恆裕2．蔚」壽險計劃，便是針對高淨值客戶提前部署財富傳承。梁莉斯表示，該計劃接近4倍的高槓桿人壽保障，以相同保費，該計劃較市場上的同類型產品，可獲取更大保障額，更有效作財富傳承了；而高達2000萬美元的「預先核保選項」屬市場首創，投保人在成功投保首份保單後，於指定時間及在已預先批核的保額範圍內，可以簡化醫療核保程序，投保另一份甚至多份AIA「財富恆裕2．蔚」保單。

 此外，該計劃更有多個選項，包括「精神上無行為能力選項」，投保人可因應個人精神健康狀况，預先指定一位家庭成員作為代領人，代表客戶提取保單價值，以應付及保障家人各種經濟需要；而升級「身故賠償支付辦法」可給受保人預先設定首次支付賠償日期、賠償金額及賠償方式，及早計劃財富分配及安排傳承。以受保人為50歲男性非吸煙者為例，投保AIA「財富恆裕2．蔚」壽險計劃1000萬美元保障額，整付保費為259.3萬美元，即槓桿接近4倍。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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