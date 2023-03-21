ESG營運模式席捲全球 專家稱中小企不作為恐蝕章

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要構建企業ESG生態圈，必須有強大的綠色金融作後盾，在這方面，香港作為國際金融中心可以扮演重要角色，反過來說，ESG也逐漸成為業界投資的重要考量，兩者就如一幣兩面，彼此依存且互為因果關係。。

香港中華總商會（中總）會長蔡冠深強調，香港背靠祖國，聯通世界，這些獨特優勢不但幫助本港發展為綠色和可持續的金融樞紐，支持和助力內地省市、甚至世界各地的綠色轉型，冀香港能晉身世界級的綠色金融中心。

他說。中總一直積極向會員企業推廣ESG管治策略，鼓勵大家實踐更具可持續性營運模式，他十分認同ESG的重要性，冀通過有效傳遞ESG成效的訊息，協助提升公司發展的可持續性及節省成本，以贏取投資者的信任，也充份發揮企業社會責任，為整體民生發展帶來裨益。他期望特區政府把握ESG的發展契機，出台更多促進綠色金融發展的政策舉措，助力香港綠色金融市場茁壯成長。

籲港府抓緊機遇 出台更多綠色金融政策

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量也認為，香港是國際金融中心，在ESG發展上也較區內其他地區走得更前，他相信香港有條件發展成綠色金融中心，但要在ESG工作做得成功，不單上市公司要努力，對中小企、以至個人也需要設立認證制度。

莊太量補充，中小企是許多大公司上下游產業鏈的供應商，當大公司步向ESG營運模式時，中小企也需要跟隨。現時中小企會透過參與業內或坊間的環保比賽獲獎等方式，以證明本身已合符ESG要求。他建議政府可以向企業發出認證，令整個過程更有系統。

據工業貿易署資料，本港共有超過35萬家中小企業，佔全港企業總數98%以上，聘用約45%的私營機構僱員，因此，中小企本身對本港經濟有舉足輕重的貢獻，其聯合起來的力量能夠提升本地ESG的發展。

大企步向ESG 為做生意小企也要跟

個人方面，莊太量覺得可以有類似中小企的安排，例如多參與環保工作，可能在申請銀行貸款方面有更優惠的利息，這些都是促進企業及個人配合ESG發展的誘因。

按現行法規規定，只有香港上市公司需要披露ESG資訊，一般中小企若不屬於相關公司產業鏈的供應商，按理不受ESG披露要求的約束，但現實卻是，「中小企甚麼都不做成本可能更高，而ESG反可以提升其競爭力」。

雲端與流動運算專業人士協會會長陳家豪進一步指出，若然中小企本身是上市公司的供應商，而又願意按ESG披露要求改革公司運作，就會變得更有優勢。此舉能減省上市公司收集ESG資訊的成本，變相讓他們更易取得上市公司的訂單。

對於仍未按可持續發展準則營運的中小企，可能是資源及能力有限，但他認為，與其單打獨鬥，不如抱團尋求出路。

中小企可抱團共享數據平台 增議價能力

陳家豪建議，中小企可以透過工會或業界組織將大家聯合起來，再向政府提出建議，將ESG當成公用系統一樣，讓政府牽頭建立一套可以讓中小企共享的數據平台，但目前政府在ESG的發展上有點像摸着石頭過河。

在支援業界方面，政府有向企業發出的科技券，或者直接資助大學項目，但這都需要企業或大學主動提出申請，政府只是被動形式作出資金援助。他建議，政府在決策上宜有緩急先後，重要的事優先處理。若要積極進行ESG相關發展，政府有需要一個專責部門全權統籌。

無可否認，目前在主要經濟體，投資ESG企業已成為不可逆轉的風潮，除了在爭取訂單有一定優勢外，消費社群、以至資本市場對ESG合規的企業看法都較正面，有助其業務及形象的提升。

根據羅兵咸永道消費者報告指出，從2021年開始有超過四分之三的客戶、公司會更優先選擇有符合ESG規範的公司進行消費及合作，76%的消費者會針對企業是否有善待員工、社會和環境等因素，來決定是否進行消費。

港府擔保綠色借貸是 最直接支援中小企

就算撇除外部因素，例如企業為提升競爭力，都需要更換設備，或是系統升級，這些都涉及新資金，若企業走ESG營運模式，向銀行申請貸款可能更有着數。

香港上市公司商會總幹事黃明偉認為，銀行在審批貸款上，亦逐漸加入ESG的考量，若然企業在ESG工作上有改進，銀行有可能重新評估其狀况，在貸款時有機會爭取到更優惠的利息。他認為，政府假如能為中小企的貸款做擔保，相信中小企將更易取得銀行貸款，這是直接能支援中小企的方法。

他補充，本港以金融、服務業為主，污染性高的行業比例較少。若要計算跟環境相關的行業類別，但凡用電量大的、耗油較多的、以及跟運輸相關的行業都屬於此類，以航空、物流業等就是當中的例子。從事這些行業的企業會有更大的迫切性去落實ESG 相關的工作，當中包括更換電車以減少路面污染，又或更換老舊的生產設備以提升生產力、以及改善排污能力等等，都有助環境的保護。

企業持份者互動 可助推減碳目標

ESG是大勢之所趨，投資者對企業的要求自然也愈見提高。香港投資者關係協會主席陳綺華博士表示，各大評級機構對於企業的ESG表現各有不同的指標，造成不同機構給予的評分可以十分參差。當投資者見到截然不同的評級之後，通常會較在意差的結果，甚至因而對企業作出質詢，給與企業相當大的壓力。

陳綺華指出，除了投資者，圍繞着企業的所有持份者，包括供應商、客戶、銀行等，其實在市場需求下都要滿足ESG的要求，亦成相互間的推動力，例如愈來愈多租戶要求綠色建築，業主為留住客戶必需作出配合；企業要達致減排目標，需要選用較低碳的原材料，供應商也要因應市場需求而改變。

要ESG加快發展，她認為政府可擔任推動角色，包括加強教育工作，讓企業管理層知悉ESG的重要性，ESG是企業達致可持續發展的一項工具，不但對企業至關重要，也是很多ESG投資者的着眼點：「投資一間公司應該是為了它的未來」，可持續發展就正是企業的未來。

E易「量」化 SG重「質」

ESG指的是環境、社會與管治，屬於三個不同範疇。現時，當談到ESG，一般都會較關注E的部分。恒生大學校長何順文亦指，社會相關的S看法主觀，而且評斷標準混亂，即便香港聯交所公布的準則亦然。

何順文解釋，ESG的另一個問題在於三個範疇的比例沒有國際標準，有較多可量化的數據支持、相對較客觀的E會較受重視，估計ISSB日後推出的披露準則也會傾向E相關的氣候變化項目，跟現時企業與投資者取向相近。

他認為，S應由Stakeholder（持份者）取代Social（社會）。未來的ESG報告披露應為各界持份者創造怎麼樣的價值為本，若能以投資者、股東、企業管理層、員工、顧客及社區等持份者來劃分，報告將會是最完整和最有系統的，較容易達到統一標準。

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