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香港將成為世界綠色金融創新中心

【Presented by：WAW Creation】近年全球綠色金融市場呈現快速發展趨勢，香港亦不例外。香港政府在過去一年不遺餘力地推動綠色金融發展，打造香港成為綠色金融創新中心，尤以財政預算案中提出的綠債計劃最具代表性。

 

Prsented by：WAW Creation

根據財政預算案，全球首個最大綠色零售債券 - 香港政府將綠債計劃借款上限提升一倍，至2,000億港元，相當於未來五個財政年度可再發行約1,755億港元等值綠債。這項計劃旨在支持和促進香港可持續及綠色經濟發展，同時也為投資者提供專門的綠色投資選擇。

除政府積極推動外，香港金融業界強亦烈關注綠色金融市場和表示感興趣，許多銀行和金融機構陸續出綠色金融產品，以滿足日益增長的綠色投資需求。愈來愈多企業也開始關注環保和可持續發展議題，積極推動綠色項目發展。港府更在2022年5月開創首例，推出200億港元零售綠色債券教育投資大眾，為未來強積金投資綠色債券鋪路，讓每位香港市民均可參與中國甚、至全球綠色金融旅程。

全球綠色金融市場發展亦同樣呈現迅速增長趨勢，根據最新數據顯示，2021年全球綠色債券市場價值為4,333億美元，這些債券主要投放於綠色專案，如協助企業轉型的綠色計劃，還有其他行業如可再生能源、清潔、交通和長期水資源管理等。這些綠色債券發行量和市場價值均不斷增長，估計全球1.1萬億美元市場中，中國佔比50%，顯示出中國及香港綠色金融市場在環球擁有巨大潛力。

 

總的來說，綠色金融市場潛力無限，為可持續發展和環保事業提供資金。香港政府、金融機構和企業均積極推動綠色金融市場發展，獲香港證監會認可的ESG基金共有175隻，為投資者提供更多綠色投資選擇。隨着全球綠色金融市場不斷發展，中國更以2030年碳達峰及2060年碳中和為目標，相信綠色金融將乃未來金融市場的重要趨勢。

 

龐寶林

環境社會及企業管治基準學會（IESGB）創辦人

東驥基金管理有限公司董事總經理

 

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