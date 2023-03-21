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瑞信AT1債慘變牆紙 嚇散金融股 匯控渣打跌逾6% 港股挫517點曾穿萬九

【明報專訊】人民銀行上周五宣布降準，卻碰上外圍金融市場震盪，撐市成效不彰。內地A股市場午後更隨外圍倒跌，內銀、內房股全線隨大市偏軟。受到瑞信（美：CS）危機拖累，銀行股及國際保險股受到正面衝擊，全面被質低，英資的保誠（2378）、渣打（2888）及匯控（0005）股價明顯受壓，普遍跌逾6%。港股一度急插689點，曾插穿19,000點，隨後跌幅收窄至517點，力保19,000點不失。證券界稱，瑞信全數減記額外一級資本（AT1）令金融股受壓，並引起投資者戒心，因而看淡後市，不排除跌穿19,000點。

明報記者 陳偉燊

綜觀亞洲地區股市，以港股跌幅稱冠，全日跌2.7%。在昨日跌市中，港股成交額較上周五大減354.84億元，只有1294.39億元。不過，跌市反而吸引內地資金南下，「北水」錄得連續9日淨買入（見圖），昨日金額達到56.92億元，創一周多新高，反映趁低撈貨者眾。當中「北水」淨買入騰訊（0700）最多，經港股通淨買入達8.91億元，反之中移動（0941）則淨流出多達8.83億元。

撈貨者多 57億北水淨買入

眾多投資者追入6月尾到期、價外20%以內之恒指認購輪博回升，當中恒指法興6月底到期的認購輪（13866）雖然跌26.79%，但是成交額高達3.1億元。盈富基金（2800）的成交額更連升三日，到昨日增至82.78億元，但是沽空比率則創過去15日以來最高，高達22.48%，沽空額達21.39億元。

在一眾股份中，金融股成重災區，當中國際金融股明顯受壓。在銀行股中，渣打及匯控股價分別跌7.3%及6.2%；保險股中，跌幅最大為保誠，全日跌8.3%（見表）。內銀及內房亦難獨善其身，內銀股如招商銀行（3968）及郵儲行（1658）跌逾1.9%；內房股方面，禹洲（1628）及佳兆業（1638）分別大跌8.8%及7.6%。藍籌科技股、俗稱ATM的阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690），分別跌2.8%、1.4%及1.1%。不過，百度（9888）及小鵬汽車（9868）則成逆市奇葩，分別微升0.9%及1.6%。

專家：後市或下試18600點

「市場對瑞銀及瑞信合併後，需將瑞信的AT1作出減記一事感到愕然，在投資者見到與之相關的CoCo債券（應急可轉換債）遭沽售，雖然料沽售潮很快被消化，但是拖累銀行股受壓。」大華繼顯執行董事梁偉源說。近兩日市場氣氛較差，未見資金大手抄底。以此前港股升幅累計達8000點計，以跌一半去計算，他料港股或再低見18,600點。