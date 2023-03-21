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騰訊上季經調整純利料升21%

【明報專訊】內地互聯網巨企騰訊 （0700） 將於明天公布去年第四季及全年業績，市場預計集團上季收入將扭轉連跌兩季的劣勢，按年微升0.2%至1445億元（人民幣，下同）；經調整純利繼續維持首三季增長勢頭，按年升21.3%至308.4億元。以去年全年計，市場預期收入將按年下跌1%至5542.4億元；經調整純利就升21.1%至1167億元。投資界對騰訊業務前景看法稍有出入，不過同樣維持「買入」或「增持」投資評級。

野村指重點遊戲現復蘇迹象

野村預計，騰訊去年第四季業績受疫情打擊，收入按年將錄得2%跌幅，由於疫情影響零售及經濟活動，金融科技及雲業務上季收入預期按年只升1%；整體遊戲收入就按年下跌4%，其中本土市場遊戲將錄得5%按年跌幅。

該行認為，雖然集團去年第四季未有推出重磅遊戲，不過去年9月內地實施防沉迷系統一周年後，其重點遊戲表現已出現復蘇迹象，對內地市場遊戲業務前景看法有改善，例如旗下遊戲《無畏契約》（VALORANT）去年底取得遊戲版號，相信亦可推動內地遊戲增長。野村給予騰訊「全城最牛」目標價510元，維持「買入」評級。

匯豐料上季收入回升

匯豐預計，騰訊去年第四季收入按年將微升0.7%，由於同期騰訊未有發布新遊戲，料本土市場遊戲上季收入按年下跌4%，不過《王者榮耀》推出新物品吸引高ARPU用戶，相信收入可重新錄得增長，但效應會相對延後；國際市場遊戲可受惠於《勝利女神：妮姬》，上季收入有望增長2.4%。該行又對騰訊表現保持樂觀態度，預計可繼續受惠於本土市場遊戲前景改善，視頻號增長亦可推動廣告收入復蘇。雖然集團媒體廣告短期內或受挑戰，但內地進一步放寬影視內容監管，或可緩和相關挑戰。匯豐維持騰訊目標價為440元不變，繼續「買入」評級。

大摩表示，投資者對騰訊今年網遊業務前景轉趨樂觀，並對其新遊戲毛利潛力相當感興趣，加上內地監管環境進一步放寬，投資者對金融科技前景亦更有信心。該行指出，騰訊去年遊戲業務增長放緩成為市場關注重點，不過集團自去年11月以來出現兩個拐點催化劑，包括取得關鍵IP如《寶可夢大集結》等遊戲版號，以及去年11至12月毛利有所改善。該行預計，集團2023年遊戲總收入將按年增長10%，其中本土市場遊戲收入按年增長5%，海外遊戲收入按年增長22%，重申對騰訊「增持」評級，目標價看420元。