梁鳳儀料不會現類似08年金融危機

瑞信港資產不高 未衝擊市場

瑞士金融市場監管局（FINMA）將瑞信價值160億瑞郎的「可可債」（CoCo Bond）全數撇帳，梁鳳儀認為，目前做法可穩定市場。而在港市場，此類歸類為複雜高風險產品，只能經私人銀行向專業投資者發售，證監會會確保分銷商提供足夠指引，及投資者對債券有充分知識。惟在金融市場依然存在不確定性下，她呼籲投資者保持謹慎取態。

早前證監會一行人會見內地監管機構高層，梁鳳儀指出，內地強調支持香港盡量利用本身優勢發展內地市場，在風險可控情况下，對任何政策提議持開放態度。梁鳳儀又指出，互聯互通將繼續優化及擴容，希望引入歐美等境外投資者。

梁鳳儀稱，跨境理財通已實行一年，疫情下大致運作暢順，不過規模仍有提升空間，兩地正研究下一步可擴大投資產品範圍，同時放寬投資推廣，允許更多參與機構。在基金互認方面，當局亦正考慮「拆牆鬆綁」。

港股實名制首日運作暢順

港股實名制昨日首日實施，證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，市場運作及系統大致暢順，會繼續與業界及交易所聯繫。在推行人民幣計價櫃枱方面，梁仲賢稱，目前已有十多間上市公司表示有興趣增立，措施將於上半年推出，亦會與中證監爭取將人民幣櫃枱納入南向通。