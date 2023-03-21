恒生：正評估歐美金融衝擊對亞洲影響

【明報專訊】上周銀行業信心危機風起雲湧，最新進展為瑞信（美：CS）被瑞銀（美：UBS）收購。恒生銀行（0011）行政總裁施穎茵認為，香港作為國際金融中心，歐美的金融衝擊難免擴散到亞洲金融和經濟，對資產管理、私人銀行等不同業務的影響各有不同，他們還在評估。不過她指出香港金融監管較強，資產質素良好，認為香港金融業可以保持穩定。
施穎茵指至目前為止，該行業務承受最大壓力來源仍是內地房地產，去年因為內房信貸損失撥備拖累純利按年下跌27.18%。不過今年首兩個月內房信貸情况已經穩定，撥備可望平穩。加上若內地市場可以保持穩定，下半年借貸活動可望隨經濟活動恢復而有起色，認為對該行的正面帶動，可遠高於現時其他所見的問題，對明年盈利增長感到樂觀。
金融市場震盪下，市場觀望會否影響聯儲局加息幅度，施穎茵指以目前資料，維持聯儲局會加息到5厘至5.25厘區間預測，即當局在去年底作出的預測水平。惟她認為，暫難預期目前的金融憂慮，會否影響及後加息步伐和開始減息的時間，除了各大央行迅速出手管理市場風險，通脹和失業率也會影響美國加息決定。至於本周四香港會否上調最優惠利率（P），她指P不止受美國加息影響，本港銀行整體流動性也相當強勁。
恒生今年成立90周年，施穎茵表示今年該行將聚焦三大方向，包括推動客戶群增長，該行過去增加理財產品和人手，有足夠特別針對高端和年輕客戶增長，亦會發展大灣區客戶跨境理財服務。另外，他們亦會推動可持續發展業務，以及使用科技創新。