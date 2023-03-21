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舜宇純利派息減逾半 毛利率跌至19.9％

【明報專訊】舜宇（2382）去年純利倒退51.7％至24.08億元（人民幣，下同），主要受手機相關產品需求大跌影響。收入按年跌11.5％至331.96億元，毛利按年減24.4％至66.05億元。毛利率按年跌3.4個百分點至19.9％。每股末期股息按年倒退55.3％至0.5港元。

舜宇表示，集團今年仍將面臨全球經濟復蘇緩慢、消費需求不足、市場競爭加劇等諸多重大挑戰，但綠色經濟趨勢給予光電產業帶來新的增長空間，自動駕駛快速發展促進多傳感器搭載，及VR/AR等新興行業市場空間巨大。舜宇績前收報86.95港元，全日跌3.4％。

面臨市場競爭加劇挑戰

舜宇表示，受疫情反覆、晶片短缺、俄烏衝突、通貨膨脹及全球經濟不確定性等因素影響，智能手機市場需求疲軟以及智能手機攝像頭呈現降規降配趨勢，導致集團手機鏡頭及手機攝像模組收入均錄得跌幅。但隨着晶片缺貨緩解，車載鏡頭需求持續，客戶佈局VR產品，相關產品業務增勢顯著。

去年核心業務手機相關產品收入按年跌21.4％至232.77億元；車載相關產品按年升38.8％至41.08億元；AR/VR相關產品收入按年升53.3％至20.62億元；數碼相機相關產品收入按年跌15.1％至8.52億元。

中國市場收入跌23%

若按地區劃分收入，只有中國市場收入錄得跌幅，按年跌22.8％至223億元，除中國以外的亞洲市場收入按年升26.5％至83.64億元，歐洲市場則收入升19.6％至12.89億元，而北美洲市場收入升11.9％至9.39億元，其他市場收入按年升2.6倍至3.03億元。