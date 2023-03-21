恒大境外債重組有進展 最快明公布條款等資料

明報記者 方楚茵

高院批准暫停聆訊4個月

高等法院法官陳靜芬以往曾在聆訊上敦促恒大交出更具體債務重組方案，昨日恒大一方甫開庭即多次表示境外債務重組已有重大的實質進展，包括在昨晨已簽署一份超過百頁的詳盡重組文件，並將於明天於聯交所公開發布相關重組條款。按時間表計，最遲至下周五（3月31日）前準備好重組支持協議。恒大一方強調，已與不少境外債權人達成協議，但由於重組方案中包括支付等不同方案，溝通需時。

法官多次質疑重組時間表可行性

不過法官多次質疑恒大重組時間表及可行性，包括要求恒大向法庭交出重組相關文件、公司連2021年未經審核的業績都未能刊發、境外債務與境內債務的關聯問題等，因恒大曾提到其九成資產均在內地。

遭法官質疑連2021年業績亦未能刊發一事，恒大一方指出希望能於4月、或5月21或22日完成審核。但陳官續質疑恒大在僅僅一個月內核發業績的可行性。恒大一方再回應指，基於目前資料此顯然是非常具挑戰性的死線，加上恒大附屬公司體系龐大，需核發兩年業績，不過一旦完成將可提供更多財務資料以助重組。

恒大：正穩步推進重組 非最後一步

同時，恒大一方表示恒大將爭取最多債權人的支持，及於下次聆訊前交上由債權人簽署的境外債重組支持方案，形容公司正穩步推進重組過程，但並非最後一步。

法官重申希望恒大能準確向法庭交代四個月後發生的事情，又指恒大以往曾多次表示將交出重組方案，惟至今仍未見到。雖然她批準案件押後至7月31日，惟再無進展將不批准押後聆訊。據現場所見，債以健康原因辭任恒大執董的黃賢貴及公司祕書方家俊亦有到場。

據知情人士指出，中國恒大已與一離岸債券持有人特設小組達成初步重組支持協議，並按上述重組方案時間表，恒大將在3月31日前公布一份更具體及正式的重組支持協議。另外電報道，恒大改善了初步提案，包括債轉股互換選擇權條款以及債券展期中的攤銷安排。

中國恒大昨收市後披露，清盤聆訊已延一步延至7月31日，公司與債權人特別小組已就集團的境外債務重組簽訂了條款清單，公司將另行公告條款清單的主要條款。