劉宇亮：黃金AI 新一輪資金所好

儲局本周的決定可能取決於未來幾天的市場反應，暫停加息的話可能是因為擔憂信貸問題會加劇，反而可能令市場更擔憂。

在銀行業危機衝擊之際，黃金有避險需求，加上市場進一步押注儲局在抗擊通脹方面不會那麼激進的影響下，黃金可有一波升浪。

料資金短期避開國際金融股

隨着儲局降息升溫，人民幣資產再度走強，外資有機會積極流入中港股市。中國人民銀行亦決定於2023年3月27日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點，向市場釋放流動性，還有情緒的驅動多於實際效用。

港股市場上，相信資金短期會避開國際金融股，而利好內地科技股。由ChatGPT引領的通用人工智能今年成為熱門話題。AGI是一個長期、革命式趨勢。出於監管、安全等因素考慮，內地核心AI技術自研是大勢所趨。

人工智能將通過廣泛賦能引領經濟社會全面發展，加上網絡基礎設施和智能設備的普及，可輔助政府建設和驅動數字經濟發展。在內地同行中，大模型技術、數據積累和算力方面都有較高的競爭門檻，所以AI龍頭的市場份額並不易被侵佔，其板塊股票被看好。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]