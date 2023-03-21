梁天卓：電競學校可解決青年失業問題？

是的。幾年前有幾名經濟學者就發現，電動遊戲的普及是年輕人失業率較高的其中一個原因。當時的研究就發現，相對於女性，學歷程度較低的男性的失業率愈來愈高。除了因為經濟轉弱，或一些男性主導的行業有結構性轉型等的勞動市場需求原因之外，他們發現電動遊戲的普及亦可解釋不少美國的廢青為何寧願獨留家中也不願搵工。根據他們的數據分析，近年低學歷男性的失業率偏高，有兩至三成可以用電動遊戲日趨普及來解釋。

同樣，根據香港統計處的數據，本地15至19歲年輕人的勞動市場亦有類似的趨勢：由1985年至2010年，本地15至19歲男性的失業率為16.9%，女性則約為14.7%。在2010年後，同年齡組別的年輕女性失業率下降至只有11.6%，男性失業率卻只微微下跌至15.7%。換句話說，在2010年前，20歲以下的男性失業率比女性高2.2%，在2010年後，這差距上升至4.1%！

男性年輕人失業率較高有原因

當然，失業背後有不少原因，打機只是其中一個，甚至不一定是最重要的原因。無論如何，年輕人沉迷打機是不少父母都在煩惱的事，有年輕人（尤其是男性）因為沉迷打機不搵工，有學童因為希望過關而不上學。

早前《紐約時報》有一篇報道，指日本有人興辦了電競學校，校方原本目的是培訓一班電競選手，其課程除了一般的數理化日文和英文外，亦包括科學分析「街頭霸王」不同角色的優缺點和「Fortnite」的戰略分析。

很想讀吧？無錯，除了一班準電競選手外，這學校亦引來一班已輟學的學生。到底電競學校能否解決（部分）年輕人失業問題？現在還是言之尚早，我們還是先再觀察吧。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁天卓 經濟學爸]