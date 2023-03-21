薛偉傑：內地興起大樓養豬 慳地又慳錢

26層高養豬場創世界之最

由去年10月初開始小規模運作以來，中新開維現代牧業位於湖北省的新型自動化養豬場，就經常成為內地的網上熱搜。無他，因為這個養豬場用上26層高的大樓來養豬，確實吸睛和史無前例。據報道，這項目位於湖北鄂州市碧石渡鎮虹橋村，共有兩棟26層高的養豬大樓，總建築面積80萬平方米，總投資額高達40億元人民幣。

去年10月1日一號生產大樓開始引入1000頭種豬。預料到今年8月底，兩棟大樓可開始全面投產，未來將可同時容納65萬頭豬，兼且每年出欄生豬120萬頭。每棟大樓地下都有6部大型貨梯用來運送生豬，每部的面積達到16平方米，最大載重量達10噸。以每頭生豬240斤來計算，每部貨梯每次最多可以運送70至80頭。但為了較穩妥，一般只會每次運送大約40頭。

在樓上，豬群住進樓房，夏季有涼風，冬季有暖氣，一年四季空氣清新。大樓內每一層功能分區明確，設有母豬舍、產房、生豬保育與育肥。而飼料則通過中壓空氣全密閉輸送，分配到各個樓層自動投餵。這兩棟大樓還配備了智能空氣淨化器和消毒系統，以及沼氣廢物處理系統，可以將豬糞轉化為清潔的熱能和電能。這些熱能可以讓豬喝溫水、洗熱水澡，並且烘熱花崗岩地板讓牠們睡覺，既改善了豬場內環境，又有節約成本和實現碳減排等效果。

有業者表示，相對於傳統的平房養豬，多層樓房養豬有三大優點：第一，是節約土地，突破地區限制因素，一般都可以節省80%至90%的土地。中新開維現代牧業的26層高養豬大樓更可以節省95%的土地。第二，是樓房豬舍的環境較佳，有助提升豬隻的生長、健康和生育率。第三，是可以降低平均每頭豬的養殖、運送飼料和人力資源成本。

據養殖設備商青島大牧人機械股份有限公司表示，樓房養豬大約在2010年開始在內地出現，當時主要是在多山的福建省，規模較小，樓層也較少，很少人留意到，而且相關政策並不允許。到2017年前後，廣西揚翔、浙江華統這兩個較有影響力的養殖集團分別建成2座較大規模的樓房豬場，才引起國內外生豬養殖行業的關注。

自然資源部和農業農村部考察了這2座豬場之後，以6層樓房豬場建設標準為參考，在2019年12月聯合發表《農業農村部關於設施農業用地管理有關問題的通知》，明確提出「養殖設施允許建設多層建築」。

因此，由2020年起內地的樓房養豬項目便好像雨後春筍般湧現，很多在A股上市的養豬企業都大舉投資建設樓房養豬場。

儘管受行情影響，近兩年內地的豬場建設速度有所減緩，但因為覓地困難等原因，養豬企業對於樓房豬場建設的熱情並沒有降低。保守估計，內地樓房豬場的規模每年增長超過30%。由2019年至今，青島大牧人參與建設和設計的樓房豬場已超過200個。有大型養豬企業認為，樓房養豬和平層養豬不是絕對的替代關係。只是在部分土地特別稀缺、豬價具有較大比較優勢的區域，才可以抵消樓房養豬較高的建築成本。但亦有多家大型養豬企業認為，雖然樓房養豬的建築成本比平房養豬高出大約20%，但其折舊攤銷年限較長，加上土地成本、豬舍環境、母豬生產率、人力成本等眾多因素來考慮，樓房養豬的優勢較大。尤其是在多山和覓地困難的南方地區，養豬企業更加青睞這種模式。

漁農業立體化 大勢所趨

其實，筆者早在10多年前就已經覺得，在全球人口不斷增長的情形下，漁農業立體化乃是大勢所趨，也無可避免。若要求百分百維持傳統的單層種植和養殖方式是不切實際。這就好像，古代種菜和種水果乃全部露天，但現時也不會有人認為，在室內種植的蔬果不夠自然。

筆者認為，只要不是好大喜功，刻意搞面子工程或者世界紀錄，規劃項目的規模符合實際需要，而不是盲目一窩蜂的去上馬，以及平均每頭豬的飼養面積並無特別壓縮，多層樓房養豬是可以接受的。

明報記者 薛偉傑

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