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控制開支 策劃儲備 及早管理強積金 實現理想退休藍圖

「幾日後嘅嘢我都未諗，宜家就要諗退休？」不少年青人認為退休是數十年後的事，大多抱着「到時先算」的念頭，並對於退休理財計劃，例如退休時是否有足夠的儲備支付生活開支、如何累積這筆退休儲備等問題，都未必有清晰的概念。不過要部署退休策略，其實並不複雜。大家借助積金局推出的兩個小工具——「退休策劃計算機」及「樂享退休GPS」，一邊估算退休儲備，一邊管理日常使費，一步步邁向實現退休目標。

 

建立清晰目標 滾存資本

 

許多打工仔認為退休生活遙不可及，抱着「佛系」甚至是「躺平」的態度去管理強積金。不過，香港人的平均壽命越來越長，退休生活隨時會超過20年甚至更長，打工仔越早主動管理強積金，建立清晰的退休目標，在「複息效應」之下「錢滾錢」，滾存更多退休資本，為日後退休建立基本的保障。

 

退休儲備 有數得計

 

打工仔想有舒適的退休生活，最實際是估算一下將來所需的退休儲備。善用積金局推出的「退休策劃計算機」，打工仔只需輸入三類資料，包括個人資料（年齡、薪金、強積金供款比率）、現有強積金儲備，以及預計退休生活狀況（預期每月退休開支、壽命、通脹率、投資回報），便可以即時估算出退休所需儲備、65歲後強積金累積金額及其他退休儲蓄。

有了這部「退休策劃計算機」，打工仔對理想退休目標大概「心中有數」，從而好好規劃自己的退休藍圖。

另外，打工仔在數十年的工作生涯中，自然經歷不同的人生階段，他們的退休目標必然有所調整。所以打工仔千萬不要「一本通書睇到老」，應該定期按人生不同階段及退休目標，利用「退休策劃計算機」重新審視退休預算，以制定最適合自己的強積金投資策略。

 

記帳工具 分析消費

 

除了預計好未來的退休儲備，打工仔也要養成良好的理財習慣。打工仔每日在「衣食住行」、娛樂等方面的消費，其實佔據收入一定比重，但是未必人人有記帳的習慣，因而忽略了過度的開銷。而過度消費亦有影響退休儲備。正所謂「少數怕長計」，大家應該要清晰瞭解自己日常收支比重。透過積金局的「樂享退休GPS」手機應用程式，便能輕鬆紀錄每項開支使費，掌握理財習慣。

「樂享退休GPS」兼具兩大實用功能，包括上述提及的「退休策劃計算機」及「收支管理」。當中「收支管理」功能，按不同類別，例如食物、家庭、休閒娛樂、醫藥、旅遊等，以圖表形式列出各項目的消費情況，打工仔可以隨時分析自己的消費及儲蓄模式。事實上，「儲錢」與「慳錢」相輔相成，「樂享退休GPS」正好讓打工仔對日常消費一目了然，留意那些地方支出較大，修正後可增加退休儲蓄。

 

退休策劃計算機

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「樂享退休GPS」Apps

 

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