moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

安踏全年賺76億 多品牌策略見效 毛利率企穩六成 股價發力升9%

標籤：經濟

【明報專訊】體育用品股安踏（2020）公布，去年純利按年下跌1.7%至75.9億元（人民幣，下同），按年跌1.7%；每股盈利為2.82元，擬派末期股息每股72港仙，按年增5.88%，全年合計派息134港仙，按年跌15.2%。集團昨午公布業績後有追捧，收市報108.9港元，升9.2%，成交額10.2億港元。

明報記者 蕭嘉聰

安踏去年全年收入按年升8.8%至536.5億元，略勝市場預期；其中安踏分部貢獻整體收入的51.7%，收入按年增長15.5%至277.23億元；FILA分部收入按年下跌1.4%至215.23億元，佔整體收入40.1%；所有其他品牌收入按年增長26.1%至44.05億元，主要受DESCENTE及KOLON SPORT業務所帶動。

DESCENTE等帶動其他品牌收入增26%

集團去年毛利增加6.3%至323.2億元；毛利率下降1.4個百分點至60.2%，但仍屬近年高位。毛利率收窄主要受FILA分部拖累，因疫情而加大零售折扣、產品成本上升以及存貨撇減的影響，其毛利率按年減少4.1個百分點。同時，集團去年經營溢利增加2.2%至112.3億元，惟DTC模式及直營零售業務貢獻有所增加，經營溢利率按年下跌1.4個百分點至20.9%；疫情下嚴格控制成本亦令廣告及宣傳開支佔收入比率下降2.1個百分點。

截至去年12月底，安踏店數目按年淨增加92間至6924間；安踏兒童店增108間至2679間；FILA店按年減70間至1984間店；DESCENTE店及KOLON SPORT店分別為191間及161間。集團稱，今年安踏店目標7100至7200間；安踏兒童店2800至2900間；FILA店1900至2000間；DESCENTE及KOLON SPORT店分別185至195間及175至185間。

安踏店去年淨增92間 FILA店減70間

集團表示，去年疫情對業務構成持續影響，第四季的客流量及消費意欲進一步下降，已反映在集團零售表現。不過，內地疫情防控措施已逐步放寬，隨着各項刺激內需的優惠政策推進，相信內地運動服飾行業基礎仍然穩健，長期將保持穩中向好的趨勢。此外，今年將繼續推動全球化發展，讓集團由中國走向世界。