大行看好安踏品牌多元化支持快速增長

富瑞：李寧轉型需時 維持「買入」

體育用品股昨日全線回暖，李寧股價亦一洗頹風，收市報58.75元，升5.7%，但仍未重返上周五業績公布前水平。富瑞報告指出，李寧今年業績指引低於預期並非對整體消費環境的描述，而是公司轉型，相信目標將是進一步平衡其品牌組合、調整電商業務及改善團隊結構，長線而言業務仍表現穩健。富瑞表示，李寧管理層在分析員會議提及去年增長主要向功能性產品所帶動，因此預計由中國李寧主導的時尚類商品或有機會面臨調整。李寧是行業中主力投資「國潮」的品牌之一，隨着中國市場從「國潮」轉向城市戶外風格，李寧或需調整現時的時尚風格。富瑞將李寧今明兩年的盈利預測下調11%，且調低李寧目標價9.7%至84元，較昨日收市價仍有43%潛在升幅，維持「買入」投資評級。

有別於李寧計劃在2025年後進軍海外市場，安踏早於2019年完成收購包括Arc'teryx、Salomon等品牌母企Amer Sports後，去年持有Amer Sports的合營公司收入按年升21.8%至240.3億元，更是首次實現分佔溢利2800萬元，今年亦繼續以「全球化」為戰略目標。

大摩籲「增持」安踏 目標價135元

摩根士丹利報告稱，安踏去年收入及純利均勝該行預期，相信集團可通過多元化品牌組合持續加大市場份額，並支持其快速增長前景，宏觀經濟上升周期亦有機會推動集團業務重估。該行給予安踏目標價135元，維持「增持」評級。