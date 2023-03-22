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吉利多賺近9％ 極氪已獲兩輪融資

標籤：經濟

【明報專訊】內地車廠吉利（0175）昨日公布去年度業績，按年多賺8.5%至52.6億元（人民幣，下同），勝市場預期，收入按年升45.6％至1479.65億元。受惠新能源車帶動平均銷售價格，全年毛利按年升20％至208.95億元 ，但毛利率按年跌3個百分點至14.1％，每股基本盈利51.06仙。末期股息0.21港元，按年持平。吉利汽車集團高級副總裁兼首席財務官戴慶於業績記者會上表示，今年全年汽車銷量目標165萬輛，新能源車銷量將「翻番」，亦透露高端電動車極氪目前已獲兩輪融資。吉利績後升3.8％，收報9.5港元。

平均銷售價格按年升30％

近年積極轉型發展新能源汽車的吉利汽車，旗下新能源汽車合營品牌領克及睿藍增長強勁。吉利去年共銷售143.29萬輛汽車，按年升7.9％，當中新能源車銷量按年升3倍至32.87萬輛，佔比23％。吉利表示，由於產品定價及產品組合持續提升，平均銷售價格按年升30％，計及領克及睿藍品牌汽車後，綜合平均銷售價格按年增長24%。

吉利又稱，旗下附屬電動車品牌極氪001合共交付7.19萬輛。戴慶稱，預料今年極氪將推出兩款新車，並已在歐洲建立車隊，料今年進軍歐洲市場。他又稱，吉利將加速新能源轉型，推出吉利銀河新能源系列產品，目標在年內推出3款全新車型。

吉利去年底提交分拆「極氪」在港上市申請，戴慶表示，極氪已開始多元化融資渠道，進行了Pre輪跟A輪共兩輪融資，目前已經獲得5億美元和7.5億美元的資金。

他表示，年內母公司提供60億元關聯方借款支持業務的發展，令吉利的借款總額有所增加，助吉利開始新的豪華汽車領域業務，而目前正是初期投入階段。

集團表明不打價格戰

吉利去年受電池、晶片等零部件成本大漲，以及極氪品牌發展初期投入大量的影響，令純利受壓。吉利執董安聰慧表示「碳酸鋰電池佔整體電動車成本達40%至50%，碳酸鋰價格確實對電池影響很大」，目前價格跌，對造車是好事，集團未來造車成本取決於電池價格走勢，表明不打價格戰。