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高盛：港銀資本充足 較監管要求高

【明報專訊】瑞士監管當局周日公布，將160億瑞士法郎（約1357億港元）的瑞信（美：CS）額外一級資本（AT1）債券全數減值，令市場重新評估AT1債券的價值，擔心日後銀行經此補充一級資本更為困難。高盛報告指出，本港銀行資本水平強勁，截至去年底，匯控（0005）和渣打（2888）兩間國際銀行，在撇除AT1後的核心一級資本（CET 1）充足率，較監管要求高出至少3.3個百分點，認為已較監管要求高出不少（見表）。

至於其他香港上市銀行，高盛統計核心一級資本充足率更高於要求6.4至8.6個百分點。雖然毋須擔心港銀資本充足程度，高盛指要關注AT1債券本身的利率成本。AT1債為永續債券，惟一般設有條款讓發行人在一段時間後贖回，或選擇重置利率，今年匯控和渣打分別有40億美元和10億美元AT1債券需要重置，市場關注銀行是否要因此付出較高利率，影響銀行估值。

此外，高盛統計各大歐洲銀行AT1債券，若要完全替換為普通股權，需要花費銀行約一年的盈利。為提高資本水平，銀行需要面臨限制風險加權資產增加，即減緩貸款增長，或是提升保留盈利，即減少派息或回購等選擇。

英歐央行：用盡普通股權

才用一級資本吸損失

瑞士當局的決定令AT1債券持有人較股東先承受損失，引起周一銀行股震盪，英歐央行前晚發聲明重申他們只會用盡普通股權吸收損失後，才動用其他一級資本，消除市場對英歐銀行憂慮，匯控反彈2.63%，渣打回升2.31%，持有債券作投資的保險股一同拉升，保誠（2378）和友邦（1299）分別反彈6.51%和2.91%。事實上，彭博行業研究指，英歐銀行AT1債券條款，沒有如瑞信般明確規定，有關部門有權更改承受損失者的優先次序。

彭博：PIMCO持最多瑞信AT1債

彭博社引述消息，老債王格羅斯創立的資管公司PIMCO，持有最多瑞信AT1債券，規模約8.07億美元；景順持有3.7億美元。