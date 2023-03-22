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保險投訴局去年收607投訴升19%

【明報專訊】保險投訴局轄下保險索償投訴委員會去年共接獲607宗投訴個案，較2021年上升約18.6%。在已審結的359宗與索償相關的投訴個案中，有89名投訴人獲得保險公司賠償，涉及賠償額達816萬元。當中，與新冠病毒相關保單收到59宗投訴，已審結38宗個案，1宗投訴得直獲賠償。

投訴委員會去年共裁定13宗個案的投訴人得直，同意保險公司賠償決定的個案則有45宗，投訴委員會就其中一宗個案，建議保險公司通融處理，獲保險公司接納。單一宗得直個案的最高賠償額約40萬港元。去年引起最多索償糾紛的兩類保單分別是「住院/醫療保險」及「人壽/危疾保險」。

過去3年新冠相關賠償金額近9億

保險業聯會壽險總會代表李紫蘭表示，在過去3年保險公司共發出超過800萬宗與新冠病毒相關保單，當中5萬張獲得賠償，涉及賠償金額近9億元，近94%的保單賠錢得直。不過，投訴委員會主席徐福燊舉出一宗索償糾紛案例，投訴人只有快測結果，並收到隔離令，保險公司拒絕賠償。委員會裁定保險公司決定合理，指出保單診斷須獲相關檢測報告支持。

保險業聯會一般保險總會代表丘振雄表示，隨着各地開關，旅行數字增加，而旅行保險亦增加有關旅途中感染新冠病毒、被取消或更改行程的保障，料今年有關旅保的投訴將會增加。他又呼籲市民應留意有關保險的細則及覆蓋範圍，部分並不包括新冠保障，應視乎需要而選擇合適的保險方案。徐福燊亦提醒，市民可多比較保險合約的保障範圍，填報投保申請書時，應披露所有有關資料，如不清楚是否重要事實，還是建議披露。