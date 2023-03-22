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市場信心改善 港出口指數年半高

【明報專訊】受香港與內地通關消息推動，本港首季出口指數按季升9.3點至39，為2021年第三季後最高，反映本港出口信心顯著改善，但仍然處於50盛衰分界線以下。香港貿易發展局研究總監范婉兒於記者會上表示，受外圍不樂觀因素，如銀行爆煲事件和加息等影響，難準確預測美國、歐洲未來市况，但中國復蘇迅速，為香港出口市場帶來驅動，以目前情况看上調全年出口增長預測機率增加。

范婉兒亦指出，首季指數並未反映通關利好刺激，預料將在次季、下半年反映。另外，貿發局的調查顯示，接近98%受訪者表示，自1月初逐步恢復免檢疫通關令業務發展受惠，特別是可以更具彈性、更頻密地出差，以及帶動跨境商業往來。首季各行業中以服裝業升幅最大，按季大升27.7點至51.5，重返50盛衰分界線以上，主要因復常後消費者對新衣需求激增。玩具業升19點至47.9，鐘表業升10.7點至47.5。

內地成首季前景最佳市場

此外，內地（47.9）成為首季前景最佳的市場，超越日本（46.9）和東盟市場（44.8）。范婉兒表示，按出口類別來看，服裝、玩具以及鐘表珠寶的表現理想，但佔本港出口比重達70%的電子產品，部分國家仍在清理庫存，因此各行業復蘇程度不一，亦影響貿發局對出口增長的預測。貿發局維持今年出口增長5%預測不變。