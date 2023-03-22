耶倫強調保護存戶 力保銀行安全 摩通CEO傳牽頭救第一共和 或涉注資

耶倫稱，有關部門此前確保兩家倒閉銀行全部存款，對保護更廣泛的美國銀行體系有其必要。她預告若規模較小的金融機構遭遇擠提，並有蔓延的風險，類似的保護存戶措施也可能是必要的，SPD標普地區銀行ETF早段升逾4%。

大摩料第一共和存款流失近半

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，摩通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）正牽頭其他美國大行CEO商討新的救助措施，以穩定陷入困境的第一共和銀行。消息稱，初步討論集中在如何安排資金，提升該銀行的資本，選項之一是由大型銀行進行注資。

美國11家大型銀行上周已聯手向第一共和銀行存入300億美元。消息指，這些美國大行可能將部分或全部300億美元存款，轉換為資本注入。除了接受外部注資，賣盤也在考慮之列。

摩根士丹利（美：MS）的分析指出，考慮到大行的300億美元存款會停泊120天，意味增加資本或賣盤的決定需盡快敲定。跟矽谷銀行一樣，主要服務企業及富裕客戶的第一共和銀行擁有大量無保險存款，因而面臨巨大的提款壓力。

第一共和銀行此前透露，由3月10日至15日，向美聯儲借款的金額從200億美元到1090億美元不等。摩根士丹利按上述範圍的高端借款水平推算，第一共和銀行流出的存款可能達860億美元，相當於總存款49%，又或相當於未投保存款的72%。

克魯明料儲局本周不加息

摩根士丹利預測的基線（base case）情境包括：一半流失的存款到今年次季回流，第一共和銀行能慢慢縮小資產負債表，使其調整至合適的大小，2024年每股盈利或回升至3.11美元，按8倍市盈率計算，目標股價為25美元。另一基線情境為餘下一半未投保存款在今年次季流失，導致盈利路徑放緩。在這情况下，2025年每股盈利預計為1.52美元，以8倍市盈率及一年10%折現率（discount rate）計算，目標股價為11美元。

社會科學研究網絡（Social Science Research Network）研究指出，若美國一半的存户突然提取資金，美國將有186家銀行面臨倒閉。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）指出，當前的混亂情况，足以讓美聯儲在本周政策會議按兵不動。他指出，大量存款轉向貨幣市場基金，可能嚴重影響企業貸款，相當於大幅加息。高盛經濟學家David Mericle預期，由於銀行系統的壓力，美聯儲本周不會加息。但高盛仍預計，美聯儲在5月、6月和7月各加息0.25厘。

（綜合報道）

[國際金融]