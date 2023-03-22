瑞信AT1債事主擬追討損失

昆鷹未透露這些債券持有人身分，僅表示他們所持的瑞信AT1債券，佔這些債券總值的「很大比例」，並可能在今日召集債券持有人開會。在企業倒閉時，股東的索償順序，通常低於債券持有人。但根據瑞士債券條款，在企業重組時，金融監管機構沒有義務遵守傳統的資本結構等級制度，令瑞信AT1債券持有人處於劣勢。

據彭博社數據，瑞銀AT1債券，相當於該銀行最高級別監管資本28%，相比歐洲16家大型銀行平均比例為16%。若市場對AT1債券失去信心，將影響瑞銀融資成本。評級機構標普認為瑞銀與瑞信合併存重大執行風險，將瑞銀信貸評級展望降至負面。

英國和歐洲監管機構重申，AT1債券只有在股權持有者被完全清算後，才會承擔損失，試圖恢復市場穩定。亞太及歐洲地區一些銀行AT1債券在周一急跌後，昨有投資者趁低吸納，但這仍未完全收復失地。

（綜合報道）

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