人幣清算行二十載 中銀香港夯實粵港澳大灣區跨境金融優勢

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中國人民銀行早前發布《2022年人民幣國際化報告》，指出人民幣跨境使用延續穩步增長態勢。根據報告，2021年，人民幣跨境收付金額同比增長29%，人民幣在本外幣跨境收付中的占比創出新高。

人民幣應用日益普及，身為全球最大和最重要的離岸人民幣業務中心，香港肩負起國家與世界往來的重要視窗重責，為本港及周邊地區提供全面的人民幣相關金融服務，包括清算、結算、融資、資產管理和風險管理等。當中，深耕香港核心市場、發揮跨境金融優勢的中銀香港，自然地位更加突出。

最早在港提供人民幣相關服務的銀行

中銀香港是香港最早提供相關服務的銀行，自1993年起便經營人民幣兌換業務，也是第一家提供自動櫃員機（ATM）兌換人民幣服務的銀行。早於2003年12月，中銀香港獲中國人民銀行委任為香港人民幣清算行，至今已有近二十載。期間，中銀香港一直與中國人民銀行及香港金管局緊密合作，根據兩地監管機構指引，落實並完善相關金融開放舉措，先後樹立多個里程碑，如構建全球首個境外人民幣交收系統、推出跨境貿易清算、跨時區清算服務等等，一步步將香港發展為全球最大的離岸人民幣中心。

身為香港人民幣業務的唯一清算行，中銀香港清算量長期全球占比超過七成，在人民幣客戶存貸款、貿易結算融資、跨境資金池、債券通南北向業務及人民幣保險等領域均領跑市場。與此同時，中銀香港不斷豐富和創新人民幣產品，2021年在香港市場首推離岸人民幣央票回購做市機制，擔任境外獨家做市商，為市場提供流動性支援，推動離岸人民幣市場長期健康穩定發展。

優化客戶服務體驗 鞏固跨境金融優勢

「十四五」規劃進一步加強內地金融業開放和人民幣國際化、粵港澳大灣區（大灣區）建設深入推進、金融市場互聯互通機制的擴展、以及香港「北部都會區」建設規劃等利好條件，為香港銀行業帶來巨大的業務商機。

中銀香港把握區域協同發展機遇，持續加強與 中國銀行大灣區內機構聯動，共同挖掘重點行業 及客戶的業務需求，紥實提升跨境業務優勢。因 應部分香港客戶在疫情下未能親身前往內地中國 銀行分行處理賬戶事宜，推出遙距更新賬戶資料 及重啟內地賬戶等多項便利措施。持續拓展「中 銀跨境理財通」產品配置，優化業務流程及線上服務模式，提升客戶體驗。「南向通」及「北向通」開戶量在香港均位居前列。發揮人民幣業務 優勢，中銀香港配合客戶對人民幣產品的新增需 求，推出一系列涵蓋證券、基金、人壽保險、定 期存款及外匯兌換等不同人民幣產品及服務的 「RMB One」綜合產品優惠，以滿足客戶投資理 財的需要。

近年企業責任在社會中愈來愈重要，中銀香港 亦不甘後人，早將可持續發展上升至長遠戰略層次，建立完善的三層可持續發展管治架構，並制 定《2021至2025年可持續發展規劃》。為響應 國家及香港政府的碳中和目標，中銀香港聯同標 普道瓊斯指數推出「標普 中銀香港中國香港大灣 區淨零2050氣候轉型指數」，為首個聚焦大灣區 上市企業的氣候轉型指數，以推動大灣區企業實現多項氣候轉型為目標，鼓勵區內上市企業向低 碳經濟轉型，亦為資本市場提供具有成本效益、 多元化的投資選擇，促使更多資金流向低碳轉型 的企業。

開放金融 前海成人民幣國際化試驗田

早前內地發布《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》（《前海金融30條》），有意令前海合作區的金融業進一步對外開放，當中提出多項金融改革創新措施，涵蓋範圍包括民生領域金融、金融市場互聯互通、現代金融產業發展、促進跨境貿易和投融資便利化、加強金融監管合作等。對於中銀香港而言，更是機遇處處。

中銀香港認為，《前海金融30條》明確提出在人民幣國際化領域先行先試，包括支持跨境電商等貿易新業態跨境人民幣結算便利化，並允許前海合作區內企業進口支付的人民幣，在境外直接購匯後，支付給境外出口商。便利香港居民在前海合作區使用移動電子支付工具進行人民幣支付，推動移動電子支付工具在前海合作區互通使用。此外，政策亦支援前海合作區內符合條件的機構接入人民幣跨境支付系統（CIPS），促進人民幣跨境支付系統在大灣區拓展業務。中銀香港預計，前海合作區未來人民幣創新將進入新里程，吸引更多香港金融機構參與，共同推進人民幣國際使用。

中銀香港分析，《前海金融30條》是中央推動大灣區建設的重要舉措，將促進大灣區金融改革創新和服務融合，亦有助於發揮香港國際金融中心作用。政策有助強化前海合作區國家金融業對外開放試驗示範視窗，以及跨境人民幣業務創新試驗區的功能，亦有助香港融入內地金融改革開放的格局，提升香港國際金融中心地位。

《前海金融30條》 促進深港兩地金融優勢

中銀香港強調，《前海金融30條》發揮深港兩地金融業的優勢，方便前海合作區的資金跨境流動，推動更高水準的資本項目開放，促進跨境人民幣使用，推進內地與香港金融領域銜接。此外，《前海金融30條》強調民生優先，方便香港居民開立內地銀行賬戶、信用融資，及在前海合作區使用人民幣電子支付。

前海一直是推動跨境人民幣業務的重要平台。中銀香港介紹，2013年前海率先在全國引入跨境人民幣貸款，香港商業銀行利用該項政策，向區內企業做人民幣貸款，累計備案近1000億元，實際提款近400億元。其後，前海又引入跨境人民幣資金池、跨境股權投資、跨境人民幣債券發行等，打通多條跨境人民幣通道。

一直憑出色的人民幣業務贏得客戶信賴，中銀香港在香港發展多年，貢獻所長，服務內地、香港、海外客戶，協助內地「走出去」之餘，亦促進資金跨境流動，使人民幣在世界日趨流通，香港亦擔當內地與世界的橋樑。隨著內地金融政策繼續對外開放，中銀香港的人民幣業務有望進一步拓展，將其專業服務推上高峰。

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