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騰訊上季經調整盈利升19% 遜預期 全年少賺16% 料今年遊戲行業復蘇

【明報專訊】騰訊控股（0700）在去年遊戲業務受壓下，全年純利按年下跌16.27%至1882.43億元（人民幣，下同），遜市場預期；經調整純利亦跌6.57%至1156.49億元，亦是集團2011年首次披露非國際會計準則下首錄跌幅。單計第四季，經調整純利雖略遜預期，但已回復雙位數增長，升19%至297億元（見表）。集團執行董事兼總裁劉熾平認為，隨着內地去年下半年重新發放遊戲版號，料今年行業將穩步復蘇，旗下遊戲流水至去年第四季已開始向上，今年首季流水亦有不錯成長。

明報記者 蕭嘉聰

雖然騰訊全年少賺16%，不過集團宣布派發末期息每股2.4港元，按年多派五成。騰訊昨日績前股價向好，收市升報347.2元，升1.05%；騰訊ADR早段折合每股報351.6港元，較港收市升1.3%。

末期息增五成 ADR較港升1.3%

增值服務業務方面，去年第四季收入按年跌2%至704.17億元，當中本地遊戲收入下跌6%至279億元，國際遊戲收入就增長5%至139億元。劉熾平指出，去年行業經歷了一個較困難的轉型期，加上未有發放新遊戲版號及宏觀經濟疲軟，影響整體行業表現，不過整個行業堅定地執行未成年人保護措施後，其實已解決一個較大的問題，正循着更健康及可持續方向發展。他又稱，集團在去年底起陸續獲批遊戲版號，未來將有更多大作推出，加上海外市場業務亦繼續增長，將支持整個遊戲業務續發展。

此外，集團網絡廣告於去年第四季恢復收入同比增長，惟全年計收入仍按年跌7%至827.29億元，當中社交及其他廣告收入按年下跌4%至720億元；媒體廣告收入亦下降20%至107億元，反映騰訊視頻廣告收入因內容排播延後而下滑，以及複雜宏觀環境下騰訊新聞的廣告收入減少。集團表示，雖然廣告行業普遍低迷，不過下半年視頻號信息流廣告需求強勁，小程序廣告亦迅速增長。

劉熾平表示，自視頻號推出廣告後已快速增長，去年第四季收入超出10億元只是相當早期的數字，集團亦希望通過視頻號直播服務，再切入直播電商領域，相信未來仍有很大空間。

劉熾平：AI可成「增長擴大器」

騰訊業績報告提到，正在投資人工智能的能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模型的趨勢，相信將有助於提升現有的產品與服務，探索和推出新產品。劉熾平認為，AI將可成為集團的「增長擴大器」，不過主業務包括社交通訊及遊戲，很多時涉及人與人之間的交流，不是那麼容易被AI顛覆，業務亦可利用AI為用戶帶來更好的體驗，希望在不久將來可讓市場看到其大模型的能力，助力旗下產品發展。