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劉熾平退任執董 仍留任總裁一職

【明報專訊】騰訊控股（0700）宣布，執行董事兼總裁劉熾平（圖）於今年股東周年大會後退任執董一職，惟繼續擔任騰訊總裁兼投資委員會主席。集團表示，劉熾平輪值退任將可區分董事會與管理層職責，並提高非執行董事及女性董事於董事會的佔比，完善整體管治架構。

劉熾平過去被稱為新一代「打工皇帝」，2021年年薪就已高達3.23億元（人民幣，下同），退任執董後董事會只餘下主席馬化騰一名執董。劉熾平表示，集團希望改善整個治理架構，進一步分開董事會及管理層的職責及權力。他又稱，去年集團已邀請張秀蘭擔任獨立非執董，他自己退任後董事會獨董佔比將由50%升至62.5%，女性董事佔比就由12.5%升至25%。

員工減3.8％ 馬化騰：續「減脂增肌」

「降本增效」去年成為內地科企主旋律，騰訊去年全年收入成本按年升1%至3158億元人民幣，主要因內容成本、服務器與頻寬成本有所增加；截至去年12月底，集團共有108,436名僱員，較2021年底減少3.8%。

集團主席兼首席執行官馬化騰表示，經歷一年執行降本增效措施後，對旗下各個事業群情况更清晰，希望將降本增效成為長期習慣，下一步仍要「減脂增肌」，將更多人員及資源投入至具優勢及有效的領域，不再進行紅海競爭這種消耗戰。他又稱，未有為降本增效設立具體指標，但會從業務毛利、人均增效、未來長期規劃的角度，要求團隊像「小CEO」般思考其業務發展。