劉熾平退任執董 仍留任總裁一職

劉熾平過去被稱為新一代「打工皇帝」，2021年年薪就已高達3.23億元（人民幣，下同），退任執董後董事會只餘下主席馬化騰一名執董。劉熾平表示，集團希望改善整個治理架構，進一步分開董事會及管理層的職責及權力。他又稱，去年集團已邀請張秀蘭擔任獨立非執董，他自己退任後董事會獨董佔比將由50%升至62.5%，女性董事佔比就由12.5%升至25%。

員工減3.8％ 馬化騰：續「減脂增肌」

「降本增效」去年成為內地科企主旋律，騰訊去年全年收入成本按年升1%至3158億元人民幣，主要因內容成本、服務器與頻寬成本有所增加；截至去年12月底，集團共有108,436名僱員，較2021年底減少3.8%。

集團主席兼首席執行官馬化騰表示，經歷一年執行降本增效措施後，對旗下各個事業群情况更清晰，希望將降本增效成為長期習慣，下一步仍要「減脂增肌」，將更多人員及資源投入至具優勢及有效的領域，不再進行紅海競爭這種消耗戰。他又稱，未有為降本增效設立具體指標，但會從業務毛利、人均增效、未來長期規劃的角度，要求團隊像「小CEO」般思考其業務發展。