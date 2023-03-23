恒大負資產2000億 3方案重組境外債

總負債1.89萬億人民幣

根據最新境外債務重組安排，其因應恒大票據、景程及天基3組境外債債權，分別提供手上恒大物業（6666）、恒大汽車（0708）各30%股權，以及由中國恒大等向恒大汽車提供的貸款轉成新股，用作質押供發行股票掛鈎票據。同時，由主要發債體景程及天基另發共73億美元新票據展期，全數用於重組。

根據最新重組安排，中國恒大的兩間發債體景程及天基，則分別發行總值65億美元及8億美元的新展期票據，維時4至8年不等，用作今次重組。

發73億美元新票據用作重組

同時按恒大協議安排，債權持有人可選用方案有三：一為債權人可按1比1轉換比率獲新票據，期限10至12年期；二為債權人可獲5至9年的新票據，以及5筆由恒大物業及恒大汽車的股票掛鈎票據，集團指出，集團及其他方提供貸款予恒大汽車的貸款，達27.04億美元，將可按每股3.84元代價轉為股份供質押，供是次重組所需；三為可選擇兩者結合方案。集團又預計，按其取得約八成境外債的資料估算，若然集團重組不成功而被迫清算，境外無擔保債權人的預估回收預計只有約97.28億元；各債權人估計回收率最低約2%（見表）。