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中電信全年多賺6％ 稱早佈局AI

【明報專訊】中國電信（0728）昨日公布，去年全年多賺6.3％至276億元（人民幣，下同），總收入按年升9.5％至4814億元。當中核心業務服務收入保持穩健，按年升8％至4349億元。年內EBITDA按年升5.2％至1304億元。每股末期股息派0.076元，連同中期股息，全年派0.196元，年度派息比率提升5個百分點至65％。

中電信董事長柯瑞文於業績記者會上談及中電信ChatGPT的發展機遇，又重申集團會履行A股上市3年內，逐步將派息比率提升至70%以上的承諾。中電信績前收報4.21港元，全日升1.7％。

全年派息比率升至65％

柯瑞文表示，集團高度重視派息政策，除了支持股價外，綜合考慮股東回報和未來發展資金需求。今年將是中電信「回A」後第3年，中電信全年派息0.196元，折約0.226港元，扣除10% H股股息代扣稅，以港股昨日收市價4.21港元計，股息率達4.83厘。

去年各類服務表現，受惠5G上客量增長，移動通信服務按年升3.7％至1910億元。固網及智慧家庭服務收入按年升4.4％至1185億元。產業數字化按年升19％至1178億元，得益於「天翼雲」收入倍增至579億元。柯預料，今年「天翼雲」收入目標達千億元。目前產業數字化收入已佔中電信服務收入的27%。

擁400多名AI研發人員

年內疫情影響人流，不利移動ARPU表現。儘管去年移動ARPU按年微升0.4％至45.2元，但5G ARPU按年跌4.7％至50.8元。執行副總裁唐珂表示，疫情防控影響漫遊收入，但5G滲透率仍保持行業高水平，預料今年ARPU能夠繼續保持穩定。

談及ChatGPT發展機遇，首席營運官邵廣祿表示，中電信在AI（人工智能）方面早已有所佈局，未來將能為新型AI提供大模型算力服務，以及發展更多應用場景。柯瑞文表示，目前中電信有400多名AI研發人員，過去數年在14個行業亦累積到一定AI案例和演算能力，有關技術已經開始形成收入，雖然目前佔比不高，但是增幅達到50%的快速水平。隨着ChatGPT快速發展，集團未來會拓展產業鏈和演算能力，以探索增長機會。