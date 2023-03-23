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恒安去年少賺四成 匯兌虧逾9億

【明報專訊】恒安國際（1044）去年純利大跌四成至19.25億元（人民幣，下同），主要由於人民幣兌美元及港元匯率於年內的大幅貶值，導致集團的稅前營運匯兌出現大幅虧損9.13億元。每股收益1.657元，末期股息0.7元，按年持平。集團執行董事及財務總監李偉樑表示，去年原材料價格大幅上漲，令整體毛利率受壓，料今年木漿價格或會回落，但毛利率要至下半年才會反映改善。

集團去年收入增8.8%至226.15億元，整體毛利率受原材料價格大幅上漲影響下跌3.4個百分點至34%。當中，紙巾業務收入增24%，惟利潤大跌近七成，毛利率顯著受壓，下降5.7個百分點至20.7%；紙尿褲產品業務收入降1.4%，利潤仍升74.2%。

原材料漲價 毛利率跌3.4個百分點

李偉樑指出，木漿價格去年持續於高位水平，雖然今年有望回落，但下滑幅度仍存在不確定因素。即使今年成本價格回落，仍需於上半年大部分時間先消耗現有高成本的庫存，預期木漿價格回落的正面影響將於下半年反映在紙巾業務的成本上。在原材料價格及經營成本上漲的環境下，他稱，集團會以穩定價格策略同時控制促銷，因此不會就成本價格波動將成本轉嫁消費者身上。

資本開支急升逾1倍至13億

去年資本開支為13.27億元，按年升逾1倍，主要由於新生產線推出。李偉樑預料，資本開支今年將回落至7億至8億元水平。另外，集團的電商銷售佔比上升至接近約26.9%，按年升3.8個百分點。他指集團會繼續積極發展電商銷售，料佔比會繼續增長，不過仍要視乎自身的業務作全渠道發展，透過傳統渠道銷售仍有單位數增長。集團主要希望透過電商銷售以獲得更多數據，如客人偏好的產品，從而分析需要改善的地方。去年集團將部分產品更換包裝，希望引入至中高端市場，增加市場份額。