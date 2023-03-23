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瑞信衝擊降溫 恒指升332點 金融股彈3% 市場聚焦美聯儲預測

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局今日凌晨公布議息結果和季度利率點陣圖，雖然市場已普遍預期加息0.25厘，不過當局會否因近日歐美銀行業震盪，減慢今後加息幅度則備受關注，昨日港股市場觀望議息結果，成交雖較上日略增至1068億元，但只維持在千億元附近。瑞信（美：CS）引起的市場震盪降溫，恒指在金融股帶動下，反彈332點或1.73%，收報19,591點。分析指出聯儲局利率預測和官員說法對後市相當重要，若能配合內地經濟持續復蘇，恒指可望重回升軌。

明報記者 歐陽偉昉

國指上升1.38%，收報6639點，科指上升1.11%，收報4009點。北水通過港股通淨流入30.74億元，主要流入港股ETF，盈富基金（2800）錄10.85億元淨買入，恒生國指（2828）和南方科指（3033）各有5.84億元和4.36億元淨買入。截至昨晚11時，恒指夜期報19,736點，高水145點。

大行調高目標價 安踏昨再升

周二美國財政部長耶倫表示，聯邦政府會在有必要時為更多中小銀行提供擔保支持，加上歐洲金融市場繼續回穩，帶動本港銀行股昨日跟隨外圍繼續回升，渣打（2888）昨升3.68%報61.95元，匯控（0005）升3.08%報53.5元，接近補回周一的下跌裂口，保險股亦一同回升，友邦（1299）升3.6%，為推動恒指上升最多的藍籌，保誠（2378）則升3.28%。

昨日港股普遍上升，市場波動下資金繼續流入內需股，安踏（2020）公布業績後昨日獲多間大行上調目標價，昨日再升2.3%，電動車股蔚來（9866）升5.56%，比亞迪（1211）升2.08%。九倉置業（1997）昨升6.02%，為表現最佳藍籌。

美債息跌 推升人幣利港股

市場關注聯儲局將如何平衡高通脹和金融穩定，東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰表示，近期市場因對加息的預期降溫而有所反彈，因此聯儲局會否在利率點陣圖，或主席鮑威爾在新聞發布會中，表達提早結束加息的意思，對後市比較關鍵，因為美國加息放緩帶動美國債息下跌，或推動人民幣上升，皆會有利港股走勢。

陳偉聰認為，若美息開始轉向，加上金融波動淡化和月底陸續公布的內地經濟數據理想，以目前港股少於市盈率10倍的低估值，有望重拾升軌。不過對於近期急挫的銀行股，同期金融波動影響其估值，加上不再加息令港元拆息回落，將繼續不利銀行股走勢。