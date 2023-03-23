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港鐵新票價調整機制 大行看法偏淡

標籤：經濟

【明報專訊】港鐵（0066）推出新票價調整機制，在計算公式內引入香港地產發展利潤因素，大行瑞銀認為對港鐵稍為負面，並將港鐵目標價調低近10%，甚至將2023年的純利預測下調32%。美國銀行更恐新機制拖慢港鐵盈利增長，並估算港鐵的盈利減少2億元。在今個月中已將港鐵評級降低的摩根士丹利，給予的目標價繼續為全城最「熊」，維持在37元水平。雖然大行看得較淡，但是港鐵昨日股價仍然微升0.8%，收報38.15元。

瑞銀評級維持「中性」

瑞銀估計，就算預料港鐵按新機制，可在今年6月將票價平均提升1.8%。同時其按照該公司最新發展項目完成時間表，將港鐵在2023年、2024年及2025年的純利預測，分別下調32%、提升34%及下調20%。同時其估計港鐵的運輸部門在2023至25年的資本開支由原來每年的84億元，提高至124億元。相應地該行將港鐵預期的目標價調低9.8%至38.6元。評級則維持「中性」。

美國銀行認為，若新機制納入在港發展物業利潤計算，料結果在未來數年會額外降低票價0.1%至0.2%，拖慢盈利增長。惟投資者早已對新機制負面影響有所預期，該行重申港鐵「中性」評級，並謂票價增幅比成本升幅為慢，恐令港鐵的運輸業務毛利率受壓。根據新機制，其料港鐵按2022年的基礎計算下盈利約減少2億元，並重申目標價42.5元。

大摩：目標價維持37元

摩根士丹利指出，依據新機制港鐵的票價在2023/24年度會上升2.45%，料比疫情前高0.55%。但是職工及公用事業成本，則比2018年的水平分別上升8%及19%。其給予港鐵目標價維持在37元，維持「減持」評級。

相比其他大行，花旗認為，港鐵的新票價調整機制預期不會對財務狀况有顯著淨額影響，料對票價的淨影響介乎零至0.2個百分點之間，該股因仍有穩定的盈利增長及派息，繼續被視為防守股份。花旗維持港鐵「購入」評級及51元目標價。