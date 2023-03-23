moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

特步：收入利潤今年雙位數增長 去年業績對辦 多賺1.5%

標籤：經濟

【明報專訊】體育用品股特步（1368）去年業績對辦，全年多賺1.5%至9.22億元（人民幣，下同），每股基本盈利0.3661元。主席丁水波在業績會交出2023年指引，預期全年收入增長將達雙位數，利潤增長不會低於收入增長。

明報記者 方楚茵

特步昨宣布每股末期息按年減47.4%至0.071港元，連同中期息每股0.13港元，全年派息0.201港元，按年減19.6%。全年派息比率50%，較2021年的60%縮小。派息減少，惟昨午集團公布業績後股價續向好，收報8.69港元升5.6%。

派息0.201元 按年減19.6%

在去年疫情加經濟放緩下，特步收入仍升29.1%至129.3億元；主品牌收入按年升25.9%至111.28億元，當中兒童業務收入按年升52.3%，佔主品牌業務的15%。

投資者關心疫後內地經濟重啟的消費情况，公司管理層透露，預期今年流水將有20%以上增長，年初至今的流水亦顯示已全面復蘇。管理層指出，今年仍會加大主品牌特步的兒童業務的投入，為了搶佔兒童市場，會先做規模，料2023年開店達100至200家店，全年增長20至30%等；兒童業務毛利率較低，或會抵消一點特步主品牌增長，但預期主品牌毛利率仍大致平穩。

至於近年特步銳意拓展四大新品牌，當中管理層表示非常看好主打高端專業品牌索康尼 （Saucony）（歸入「專業運動品牌」業務），預計2023年銷售增長雖受高基數影響，不再如以往般以倍數增長，但今年疫情過去，內地户外活動如跑步、馬拉松等重新展開，料增長仍達60%至70%，並預期Saucony將在今年收支平衡，是四大新品牌中第一個收支平衡的新品牌。

Saucony今年增30至50店

公司預計Saucony在2023年將新開店30至50家，不過丁水波指出，因Saucony品牌定位為高端跑步人群、社會精英，故毋須大幅開舖，而是逐漸加大店舖面積，目前店舖面積平均100平方米。

管理層強調，去年因經濟、疫情等影響，令新品牌的營運虧損較預期大，今年將會控制在1.5億元以內。

談到今年折扣及庫存情况，管理層指去年因疫情影響，第四季度有很大挑戰，庫存有壓力，但2023年起線下生意快速反彈，現在庫存已回到5個月以內水平，並相信今年上半年市場續受到中外經濟的影響，但下半年會表現更好，將加強線上線下或其他渠道的銷售。折扣方面，因庫存壓力不大，亦毋須再推深度折扣。